Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez y hay preocupación en la Selección Argentina

Esta mañana Inter comunicó la gravedad de la lesión de Lautaro Martínez. En la derrota del Nerazurro frente a Bodo Glimt, el argentino salió con dolores a los 15 minutos del segundo tiempo y encendió las alarmas en la Selección Argentina.

Desde el club italiano emitieron un parte médico y señalaron que «las pruebas revelaron una distensión en el sóleo de la pierna izquierda«. Por el momento, será sometido a un tratamiento de plaquetas y se reevaluará su estado la próxima semana.

El Toro fue titular en la caída del Inter por Champions.

Se espera que regrese a los entrenamientos aproximadamente en tres semanas. Si se cumple este plazo, llegará sin problemas a la fecha FIFA de marzo. Sin embargo, solo tendrá entre dos o cuatro partidos para agarrar ritmo antes de la Finallisima, que se disputará el próximo 27 de marzo.

Este comunicado contrasta con las declaraciones de Cristian Chivu, DT del Inter, que declaró post partido que la lesión era «bastante grave«. El entrenador rumano fue muy pesimista a la hora de comunicar lo sucedido y generó una gran preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

El Toro no estará disponible para la vuelta de playoffs de Champions, pactada para el próximo martes en el Giuseppe Meazza. Con su gente y el apoyo de su público, el Inter deberá dar vuelta un 1-3 sufrido en Noruega y no contará con su mejor pieza en ataque. Además se perderá otros dos duelos claves: la ida de semifinales de Copa Italia frente al Como y el clásico ante el Milan.

La abultada sala de enfermería de la Selección Argentina

En las últimas semanas la lista de lesionados de la Selección Argentina lamentablemente ha crecido y le ha generado más de un dolor de cabeza a Lionel Scaloni.

Giovani Lo Celso (lesión muscular) y Nicolás Tagliafico (esguince) fueron los primeros en entrar a esta lista. Ambos titulares de la albiceleste se lesionaron el pasado 22 de enero y se espera que en los próximos días ya estén a disposición en Betis y Lyon, respectivamente.

Otro que está en enfermería en Nico González, por una lesión en el muslo derecho. A esta lista también se suma la baja confirmada para el Mundial de Juan Foyth, que sufrió la rotura del tendón de Aquiles y regresará a las canchas después de la Copa del Mundo.