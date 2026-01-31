Boca recibe a Newell’s con cambios y debuts: formaciones, hora y TV

Pareedes y Gómez Mattar (17 años) será uno de los duelos de la mitad de la cancha.

El Xeneize debutó con triunfo en la primera fecha del Torneo Apertura, al vencer por 1 a 0 a Deportivo Riestra. Sin embargo, este miércoles cayó ante Estudiantes en La Plata por 2 a 1, en un resultado que incluso podría haber sido más amplio para el Pincha. Por la tercera jornada, este domingo desde las 19:15, Boca recibirá a Newell’s en La Bombonera, con el arbitraje de Darío Herrera.

El entrenador Claudio “Sifón” Úbeda sabe que el equipo necesita cambiar la imagen y, para ello, analiza un once con variantes. El arquero y la defensa se mantendrían, pero en el mediocampo y el ataque habría modificaciones.

Ante el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez, Leandro Paredes estuvo acompañado por Williams Alarcón y Tomás Belmonte en la mitad de la cancha. Ambos tuvieron un partido flojo, con poco peso en el juego, y no serían de la partida este domingo.

En su lugar, al lado del campeón del mundo estará Santiago Ascacibar, una de las incorporaciones del último día del mercado de pases. El Rusito viene de sumar minutos en la primera fecha, aún como jugador pincharrata, y rápidamente se ganó un lugar en la consideración del cuerpo técnico. Además, Ander Herrera volvería a ser titular, tras disputar todo el segundo tiempo en la derrota ante Estudiantes.

Úbeda también podría sentar en el banco a Kevin Zenón, quien jugó como extremo derecho el miércoles. En su lugar ingresaría Gonzalo Gelini, el juvenil de 19 años que debutó con una asistencia a Exequiel Zeballos en el gol del descuento ante el Pincha y haría su presentacion como titular. En ataque, acompañaría a Iker Zufiaurre y al Chango.

Newell’s busca cortar una larga racha en La Bombonera

Del otro lado, en Newell’s, la dupla técnica todavía no logró sumar de a tres en el torneo. En la primera jornada cayó por 2 a 1 ante Talleres, y el pasado martes empató 1 a 1 frente a Independiente.

Sergio Gómez y Favio Orsi intentarán además romper una racha negativa: la Lepra no gana en La Bombonera desde hace 12 años. El último partido fue victoria para el conjunto azul y oro por 5 a 0.

Para este encuentro, el equipo rosarino tendrá dos bajas importantes en defensa: Bruno Cabrera sufrió un desgarro en el recto anterior del muslo derecho, mientras que Oscar Salomón padece una distensión muscular.

Más allá de estos cambios obligados, los entrenadores no planean demasiadas modificaciones en el once inicial.

Formaciones, hora y TV

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Hora: 19:15.

Estadio: La Bombonera.

TV: Espn Premium.

Árbitro: Darío Herrera.