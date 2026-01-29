¿Se termina la novela de Javier Ruiz en Independiente? Está muy cerca de emigrar a México

Javier Ruiz, quien se marchó a préstamo a Barracas Central a mediados de 2024, debía regresar a Independiente en diciembre de 2025. Sin embargo, el futbolista decidió no presentarse a los entrenamientos con la intención de forzar su salida y está a detalles de ser transferido al Necaxa de México.

Desde el entorno del jugador argumentaron que durante este tiempo percibió un salario extremadamente bajo y que, además, no quería permanecer casi 18 meses en el Guapo. Por estas razones, Ruiz se plantó y le solicitó a la dirigencia emigrar a otro club.

El primer equipo en realizar una oferta formal fue Peñarol, aunque su propuesta económica fue rápidamente rechazada por Independiente. En paralelo, la comisión directiva del Rojo intentó renovar su contrato para mejorarle el sueldo y retenerlo en el plantel, tras el buen nivel que mostró durante su préstamo en Barracas.

Incluso el entrenador Gustavo Quinteros manifestó en varias oportunidades su intención de resolver el conflicto y lograr que Ruiz se reincorpore a los entrenamientos junto al resto del grupo. Sin embargo, la situación no se destrabó y el futbolista terminó apartado, trabajando con la Reserva bajo las órdenes de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

Ante un panorama que parece irreversible, Independiente aceptaría la propuesta del Necaxa: 1,6 millones de dólares por el 60% del pase. Ruiz, de 21 años, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028, pero si no se concreta la transferencia, ya no será tenido en cuenta por Quinteros. Con el libro de pases cerrado, esta venta le otorgaría un cupo para adquirir otro jugador hasta fines de marzo.