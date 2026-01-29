Ascacibar listo para el debut en Boca: el equipo que piensa Úbeda para enfrentar a Newell’s

La derrota contra Estudiantes y la mala imagen que dejó el equipo en La Plata, aceleró en Boca la necesidad de mandar a los refuerzos a la cancha.

Por esa razón, Santiago Ascacibar tiene grandes chances de ser titular el domingo contra Newell’s en la Bombonera y lo mismo podría ocurrir con Ángel Romero ante las numerosas lesiones en la delantera.

El Rusito viene con ritmo desde Estudiantes y está listo para hacer su debut. La idea de Claudio Úbeda es formar un mediocampo con Leandro Paredes, Ander Herrera y Ascacibar.

Con la lesión de Rodrigo Battaglia y el bajo nivel de Tomás Belmonte y Williams Alarcón, la titularidad del ex capitán del Pincha es una fija.

En la ofensiva, las lesiones de Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez y Lucas Janson hacen que se vuelva urgente la presencia de Ángel Romero.

A diferencia de Ascacibar, el paraguayo viene de más de un mes sin jugar. Lo evaluarán estos días para ver si puede estar el domingo. También hay chances de que vaya al banco Cavani, recuperado de su molestia.

El posible equipo de Boca contra Newell’s

De esta manera, Boca podría formar con: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Ascacibar, Herrera; Zeballos, Zenón o Zufiaurre y Romero. El partido ante Newell’s será el domingo a las 19:15 en la Bombonera.