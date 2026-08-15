La formación de Boca vs. Platense por el Clausura, confirmada: Arruabarrena realiza dos cambios

Santiago Ascacíbar y Sebastían Villa serán titulares ante Platense. Miguel Merentiel, en tanto, irá al banco de los suplentes. (Foto: FOTOBAIRES)

Boca visitará a Platense este viernes desde las 21:15 en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El árbitro será Jorge Baliño y la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

A pesar de que se especulaba con que Rodolfo Arruabarrena haría algunos cambios para resguardar jugadores de cara a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, finalmente el entrenador realizará dos modificaciones respecto del equipo que viene de vencer a Recoleta por 3-1.

La primera modificación será en la defensa. Marco Pellegrino reemplazará a Ayrton Costa, por una cuestión futbolística, y compartirá la zaga central con Lautaro Di Lollo. Por los costados irán Leandro Lozano y Lautaro Blanco.

El otro cambio será en el ataque. Sebastián Villa ingresará por Miguel Merentiel. El delantero uruguayo era uno de los futbolistas que más minutos había disputado desde la llegada del nuevo entrenador y esta noche tendrá descanso en Vicente López. De esta manera, el Xeneize jugará sin un centrodelantero natural, ya que Tomás Aranda y Leonel Flores acompañarán al colombiano en la ofensiva.

El resto del equipo se mantendrá sin variantes para el compromiso ante el Calamar, que presentaría un equipo alternativo pensando en el cruce por la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido luego del empate por 1-1 en condición de local.

La formación de Boca vs. Platense, confirmada

De esta manera, el Xeneize formará con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Leonel Flores.