Juventus va nuevamente a la carga por el Dibu Martínez

El golero argentino no juega desde la final de la Copa del Mundo ante España.

Nuevo intento de la Juventus de Italia por el arquero argentino Emiliano Martínez, negociaciones que, según trascendió en Europa, se reactivaron en las últimas horas con un nuevo elemento sustancial dentro de la ecuación.

Al parecer, Aston Villa, el equipo del Dibu, tendría todo encaminado para la contratación de otro guardameta, de destacada labor en la Copa del Mundo 2026, lo que facilitaría la salida del golero albiceleste y su llegada a la Vecchia Signora.

Si bien el arquero de la Selección Argentina no juega desde la final del Mundial contra España, la insistencia del entrenador de la Juve, Luciano Spalletti, parece haber convencido a los directivos del conjunto italiano para intentar nuevamente hacerse del Dibu.

Aston Villa exige diez millones de euros para liberarlo. Sin embargo, del otro lado esperan quedarse con el argentino por una cifra menor. Según trascendió en los medios locales, Juventus ofreció siete millones más otros tres en variables. Si bien no se trata de una diferencia considerable, ese margen podría ser determinante.

Por la reciente lesión sufrida en la pasada final de la Europa League, la cual arrastró hasta el el certamen mundialista, el club italiano no querría incrementar la oferta por el marplatense. Sin embargo, el técnico considera que necesita a Martínez bajo los tres palos por su liderazgo y capacidad.

Pero, como se dijo, la negociación del club inglés por el arquero japonés Zion Suzuki, que tuvo un gran Mundial con la selección nipona, ayudaría a la gestión para la salida del Dibu. El conjunto británico haría un desembolso cercano a los 30.000.000 de euros para quedarse con él.

Martínez disputó 256 partidos con la camiseta de Aston Villa, club con el que ganó la Europa League 2025-26 tras vencer 3-0 a Friburgo en la final. Además, el arquero campeón del mundo en Qatar 2022 ganó el trofeo Lev Yashin en 2023 y 2024, y fue reconocido por la FIFA con el premio al mejor arquero del mundo en 2022 y 2024.