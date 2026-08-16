«Fui muchas Morias»: el secreto detrás de la serie que consagró a la diva Moria Casán en sus 80 años

Moria Casán cumple este domingo 80 años y lo celebra en la cúspide de su popularidad. La figura máxima del espectáculo nacional no solo festeja una cifra histórica, sino también el rotundo éxito de la serie biográfica basada en su vida que revolucionó el streaming y las redes sociales.

La biopic, escrita y dirigida por Javier Van de Couter, escapó de la narración lineal para retratarla como un ícono transformador. Lejos de la reconstrucción convencional, el proyecto buscó capturar la esencia de una mujer que hizo de la reinvención una filosofía de vida.

«Moria fue muchas Morias y fue transicionando. Siempre me pareció interesante representarla a través de tres grandes actrices muy distintas», detalló el cineasta al aire de Splendid AM 990, al explicar la decisión de dividir el rol protagónico entre Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

Tres figuras para una misma Diva: la «lógica casanesca»

Uno de los pilares más elogiados por la crítica y el público es el elenco seleccionado para ponerse en la piel de «La One» en sus distintas etapas:

Sofía Gala Castiglione: Le aportó al proyecto una carga emotiva única al reinterpretar la juventud y los inicios de su propia madre, sumando una dimensión íntima que atravesó la pantalla.

Le aportó al proyecto una carga emotiva única al reinterpretar la juventud y los inicios de su propia madre, sumando una dimensión íntima que atravesó la pantalla. Griselda Siciliani: Encarnó los años de esplendor en el teatro de revista, la comedia y su consolidación como el rostro inconfundible del espectáculo.

Encarnó los años de esplendor en el teatro de revista, la comedia y su consolidación como el rostro inconfundible del espectáculo. Cecilia Roth: Aportó madurez, sofisticación y el perfil de la Moria analista, reflexiva y multifacética que conquistó a las nuevas generaciones.

El propio director acuñó el término «lógica casanesca» para guiar la narrativa del rodaje. Se trata de la particular forma en la que la vedette procesa los golpes, enfrenta los escándalos y responde ante los momentos más adversos.

«Al rescate de la diversidad»: un ícono de resiliencia

La serie no solo explora su faceta como estrella de la televisión o del teatro, sino que aborda su histórico compromiso social y su relación con la comunidad LGBTQ+:

Poner el cuerpo: Van de Couter remarcó que Moria no estuvo únicamente «cerca» de la diversidad, sino que «estuvo al rescate, poniéndole el cuerpo» en épocas donde las disidencias no tenían espacio en los medios.

Van de Couter remarcó que Moria no estuvo únicamente «cerca» de la diversidad, sino que «estuvo al rescate, poniéndole el cuerpo» en épocas donde las disidencias no tenían espacio en los medios. Inspiración pura: La producción rescata su máxima premisa de vida frente al fracaso o la crítica desmedida: «Cuando me caigo en el barro me levanto y vuelvo a rosas» .

La producción rescata su máxima premisa de vida frente al fracaso o la crítica desmedida: . Orgullo audiovisual: En un contexto complejo para la ficción nacional, el despliegue técnico y la repercusión de la serie volvieron a poner en evidencia la altísima calidad del talento actoral y de producción de la Argentina.

A los 80 años, la One demuestra que no es una simple leyenda del pasado, sino un fenómeno cultural plenamente vigente que sigue dictando las reglas del espectáculo.