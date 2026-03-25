Boca tendrá hinchas visitantes en Córdoba para enfrentar a Talleres

Hace instantes, Boca recibió una gran noticia. Para el duelo ante Talleres por la 13° fecha, el Xeneize contará con acompañamiento en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Según el periodista Diego Monroig, la seguridad ya dio el «ok» y habrá visitantes en este partido.

De esta forma, 11 mil hinchas de Boca podrán estar presentes en la tribuna Artime. Todavía no se conoce cuál será el valor de las entradas y cuándo se pondrán a la venta. El encuentro todavía no tiene fecha confirmada, aunque todo parece indicar que se disputaría el jueves 2 de abril, ya que el equipo de Úbeda debutará en Copa Libertadores el 7 de abril frente a Universidad Católica.

Para visitar Chile, todavía no está asegurada la presencia de la parcialidad azul y oro. El partido se jugará en el Claro Arena, que tiene una capacidad para 20 mil espectadores. Por eso, se cree que solo 500 hinchas podrán alentar a Boca en Santiago, por el aforo reducido del estadio y el cordón policial

Dos futbolistas regresaron a los entrenamientos

La novedad del entrenamiento de este miércoles es el regreso a los entrenamientos de dos futbolistas. Se trata de Tomás Belmonte y Ángel Romero, que trabajaron a la par de sus compañeros. Ambos sufrieron un desgarro, aunque la recuperación del paraguayo demandó más de un mes.

Teniendo en cuenta que el Xeneize recién vuelve a jugar dentro de una semana, Claudio Úbeda tendrá varias jornadas con los futbolistas para armar el once inicial frente a Talleres. Los dos jugadores estarán disponibles para viajar a Córdoba y serán alternativas valiosas en la seguidilla de partidos. Otros que apuntan a regresar tras el parón de selecciones son Exequiel Zeballos y Milton Giménez.