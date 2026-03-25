Los futbolistas de la Selección Argentina que se juegan un lugar en el Mundial 2026

La fecha FIFA de marzo será el último parón de selecciones antes del Mundial 2026. Por eso, los amistosos de la Selección Argentina ante Mauritania y Zambia serán claves para los futbolistas que pelean por un lugar en la próxima Copa del Mundo.

En el arco, son una fija Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli. La pelea bajo los palos está en el tercer arquero, donde Juan Musso y Walter Benítez se pelean la posición. El arquero de Atlético Madrid, que viene sumando minutos en el Colchonero, está un paso adelante, ya que fue convocado para los amistosos.

Musso (derecha) está por delante en la lucha del tercer arquero.

En la zaga central, hay una clara pelea entre Marcos Senesi, Leonardo Balerdi y Facundo Medina. Los dos primeros fueron parte de esta convocatoria, pero el ex Boca se cayó por lesión. Mas atrás se ubica Tomás Palacios, futbolista de Estudiantes, que fue una de las sorpresas de esta lista. Uno o dos jugadores serán parte de la citación definitiva.

Senesi es una fija en las últimas convocatorias de Scaloni.

En el lateral izquierdo, también hay numerosa lucha. Ante el bajo nivel de Marcos Acuña, las alternativas de Valentín Barco y Gabriel Rojas son opciones tentadoras para Scaloni. El Colo atraviesa un gran presente en Estraburgo y el jugador de Racing sumó su primer convocatoria.

Barco está muy cerca de disputar su primer Mundial.

De mitad de cancha para arriba, las disputas son mano a mano. Entre Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono solo uno será citado. El surgido en Vélez tiene una leve ventaja, ya que fue parte del primer llamado y es protagonista en Benfica. Por otro lado, el jugador de Real Madrid se metió en la lista unos días mas tarde y no tiene los minutos deseados en el Merengue.

Mastantuono y Prestianni luchan por un lugar.

Por último, otro lugar que no tiene nombre es el del tercer centrodelantero. Aquí los protagonistas son José López y Joaquín Panichelli. El atacante de Palmeiras parece estar un paso por delante, aunque el futbolista de Estraburgo mete presión, pues lidera la tabla de goleadores de la Ligue 1.

López y Panichelli protagonizan el duelo más parejo.

Además de todos los nombrados, otros que buscarán su lugar en los próximos meses serán Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Máximo Perrone, Emiliano Buendía, entre otros.

Los futbolistas que tienen un lugar asegurado en el Mundial 2026

A menos de tres meses para el arranque de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni ya tiene conformada la mayoría de la lista de futbolistas que vestirán la camiseta de la Selección Argentina en Estados Unidos, México y Canadá.

Arqueros: Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli

Defensores: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, Nico González.