Un club de Europa quiere a Paulo Dybala: ¿Se aleja de Boca?

Mientras Boca avanza en las gestiones para sumar a Paulo Dybala en el próximo mercado de pases, desde Europa surgió un club que mostró interés. Según medios italianos, un equipo fue a la carga por el delantero y estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico para ficharlo.

De acuerdo a lo publicado por La Gazzetta dello Sport, se trata del Galatasaray de Mauro Icardi, que ya lo había tenido en carpeta en ventanas anteriores. Ahora, el club turco planea ofrecerle un contrato por tres temporadas con una cifra cercana a los seis millones de dólares.

En paralelo, el presente de Dybala está condicionado por lo físico. A fines de febrero sufrió una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda, que derivó en una operación y le demandará cerca de 45 días de recuperación. La Joya se perderá varios partidos claves en la recta final de la Serie A y, como mínimo, los octavos de final de la Europa League.

Antes de esta lesión, en Roma se hablaba de una posible renovación de contrato para el futbolista de 32 años, cuyo vínculo finaliza en junio. Sin embargo, esa extensión implicaba una importante rebaja salarial, ya que actualmente percibe cerca de ocho millones de euros por temporada, incluyendo primas.

En ese contexto, el representante del jugador estuvo en Roma en los últimos días para empezar a definir su futuro, en medio de semanas movidas tanto en lo deportivo como en lo personal, tras el nacimiento de su primera hija.

El plan de Boca para fichar a Paulo Dybala

Según el medio TyC Sports, desde Italia aseguran que la dirigencia xeneize mantiene conversaciones constantes con el entorno del futbolista y que las negociaciones siguen en marcha. Sin embargo, todavía no hay una decisión tomada y el panorama podría modificarse en los próximos meses.

Con ese escenario abierto, en Brandsen 805 saben que tienen competencia. El interés europeo, con mayor poder económico, aparece como un rival de peso en la pulseada por el campeón del mundo, cuyo futuro podría definirse recién a mitad de año si finalmente queda en libertad de acción.