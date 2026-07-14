Boca tiene nuevo arquero: mide más de dos metros y estuvo en el Mundial con su selección

Boca Juniors tiene un nuevo refuerzo. Literal, una incorporación a la altura de las circunstancias. El arquero Álvaro Montero llegó hoy al país y firmará con la entidad Xeneize por tres años, transformándose así en la tercera nueva cara del plantel que dirige Rodolfo Arruabarrena.

Con sus imponentes 2,01 metros, el colombiano, que viene de ser suplente de su Selección en el Mundial 2026, arribó temprano a Ezeiza y allí se notificó de un dato muy peculiar: será el arquero más alto de la historia del club, superando a Esteban Andrada y Agustín Rossi.

Montero viene de una gran actuación en Vélez Sarsfield. Allí completó 17 partidos, recibiendo solo 13 goles y manteniendo la valla invicta en siete oportunidades; registro que despertó elogios e interés de muchos clubes.

¡BOCA TIENE NUEVO ARQUERO! ¡El colombiano Álvaro Montero habló con @EmilianoRaddi en su llegada a Argentina! ¿Qué te parece este refuerzo para el Xeneize? pic.twitter.com/5O3rK5ULki — SportsCenter (@SC_ESPN) July 14, 2026

Uno de los que halagó al golero en cuestión fue nada menos que Óscar Córdoba, leyenda del arco Xeneize y quien hace tiempo venía haciendo fuerza por la llegada de Montero al arco de la Rivera.

“Es un arquero de ocho, nueve puntos”, señaló el histórico N°1, que hasta lo pidió de titular en la selección de Colombia. A lo que el gigante arquero respondió: “Ojalá uno pueda lograr hacer aunque sea un poquito todo lo que ese gran arquero de nuestra historia hizo”.

La primera prueba de fuego para el colombiano con seguridad será el próximo jueves, en el duelo que Boca Juniors mantendrá con Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Previo a realizarse la revisión médica, Montero, de 31 años, dialogó con ESPN y expresó: «Sabemos de la grandeza que tiene el club». Luego de los estudios, el golero quedará a las órdenes de Arruabarrena y comenzará a trabajar con el plantel.