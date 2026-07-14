Abren un sumario por adulteración de un expediente en el Concejo Deliberante de Viedma

El Concejo Deliberante de Viedma abrió un sumario administrativo contra el secretario del bloque Primero Río Negro, Lucas Roche, por la desaparición de cinco fojas del expediente del proyecto para crear la Guardia Urbana de Protección Ambiental (Guapa).

La medida fue tomada a raíz de la investigación iniciada por el concejal Julián Algañaraz, quien solicitó esclarecer las alteraciones realizadas sobre el expediente, determinando que estuvo en custodia de Roche durante casi tres meses.

Investigación y sanción

De acuerdo al informe elaborado por la Secretaría Parlamentaria, el expediente de 29 fojas fue consolidado y digitalizado en noviembre de 2025, siendo retirado por Roche cuatro meses más tarde y devuelto el 15 de junio, justo antes de su tratamiento.

La ausencia de las cinco fojas del expediente N° 30283/C/24 fue advertida posteriormente por la concejala Natalia Macri, quien señalo que la falta parcial del archivo impidió que la Comisión de Ambiente contara con los antecedentes necesarios para evaluar la propuesta.

Concejo Deliberante de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

Entre las pruebas reunidas figuran la copia íntegra del expediente digitalizado, el registro de préstamos, las constancias de digitalización y la documentación de ingresos y movimientos administrativos.

En este sentido, se logró recuperar la información de las fojas entre las cuales se incluía el dictamen del Poder Ejecutivo que desaconsejaba aprobar el proyecto Guapa por superposición de funciones que ya son desarrolladas por distintas dependencias municipales y objeciones técnicas como la falta de claridad sobre su financiamiento.

En sus conclusiones, la Secretaría Parlamentaria afirmó que quedó «fehacientemente probado» que las fojas fueron suprimidas por Roche entre el 26 de marzo y el 15 de junio de 2026.

Con esos antecedentes, el presidente del Concejo resolvió abrir un sumario administrativo para determinar responsabilidades y notificó al secretario, quien dispondrá de cinco días hábiles para presentar su descargo.