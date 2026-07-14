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Economía

Río Negro registró una inflación de 1,72% en junio de 2026: se mantuvo por debajo del 2%, pero subió respecto de mayo

La Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia reveló este 14 de julio los datos del IPC correspondientes al sexto mes del año. En mayo, la inflación fue del 1,67%. El dato rubro por rubro.

Keila Giles

Por Keila Giles

Inflación de Río Negro. Foto: Cecilia Maletti.

Inflación de Río Negro. Foto: Cecilia Maletti.

En mayo, la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un alivio al bajar al 1,67% mensual. Sin embargo, esta tendencia se revirtió en junio: según los datos relevados en Viedma y publicados este 14 de julio, los precios volvieron a acelerarse en comparación con el mes anterior.

Según los datos oficiales publicados minutos antes de este mediodía, la inflación en Viedma se aceleró medio punto porcentual y se ubicó en el 1,72%.

La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro detalló que la variación interanual (junio 2026 versus junio 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 25,85%. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 13,34%.

Inflación de junio 2026: el dato rubro por rubro

El rubro que más aumentó el mes pasado fue el de «Artículos Personales y de tocador» con 3,39% y una variación interanual del 45,14%.

Le siguen:

  • «Alimentos» con 2,73%
  • «Equipamiento y mantenimiento del hogar» con 2,22%
  • «Esparcimiento» con 2,08%
  • «Vivienda» con 1,77%
  • «Atención médica y gastos para la salud» con 1,48% 
  • «Indumentaria y accesorios» con 0,19%
  • «Transporte y servicios » con 0,09%

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En mayo, la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un alivio al bajar al 1,67% mensual. Sin embargo, esta tendencia se revirtió en junio: según los datos relevados en Viedma y publicados este 14 de julio, los precios volvieron a acelerarse en comparación con el mes anterior.

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