Río Negro registró una inflación de 1,72% en junio de 2026: se mantuvo por debajo del 2%, pero subió respecto de mayo

En mayo, la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un alivio al bajar al 1,67% mensual. Sin embargo, esta tendencia se revirtió en junio: según los datos relevados en Viedma y publicados este 14 de julio, los precios volvieron a acelerarse en comparación con el mes anterior.

Según los datos oficiales publicados minutos antes de este mediodía, la inflación en Viedma se aceleró medio punto porcentual y se ubicó en el 1,72%.

La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro detalló que la variación interanual (junio 2026 versus junio 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 25,85%. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 13,34%.

Inflación de junio 2026: el dato rubro por rubro

El rubro que más aumentó el mes pasado fue el de «Artículos Personales y de tocador» con 3,39% y una variación interanual del 45,14%.

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