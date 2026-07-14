A 32 años de la AMIA, Neuquén exige justicia por las 85 víctimas: «Fue un atentado contra toda la sociedad»

Neuquén se prepara para una nueva jornada de reflexión y un nuevo pedido de justicia, ante la impunidad que persiste a 32 años del atentado contra la sede de la AMIA. «Convocamos a toda la ciudadanía a participar de este acto, que es un acto de justicia, de memoria, de recuerdo y de que no se olviden las 85 víctimas», enfatizó Liliana Alfie, presidenta de la DAIA Allen-Cipolletti-Neuquén, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

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El acto central de conmemoración se realizará el próximo viernes 17 de julio a las 9:30 en la calle Alderete 1700, sede del Centro Hebraico de Neuquén. Durante la ceremonia, que contará con la presencia de autoridades provinciales y municipales, el orador principal será el doctor Pablo Antonio Matkovic, Juez Federal del Tribunal Oral de Neuquén. Compartirá una mirada institucional sobre la causa.

Alfie recordó el impacto que aquel 18 de julio de 1994 dejó en la historia del país. Para la dirigente, el ataque se inscribe como una herida abierta en el corazón de la democracia que requiere una respuesta contundente del Estado. «Si esto fue un atentado contra la comunidad judía, fue un atentado contra toda la sociedad argentina», remarcó.

32 años del atentado a la AMIA: expectativa por el juicio en ausencia

Ya pasaron tres décadas de espera y dolor para los familiares de las víctimas. Alfie describió el proceso judicial como una sucesión de dilaciones y obstáculos que impidieron, hasta hoy, el castigo efectivo a los responsables.

Sin embargo, la reciente aprobación del juicio en ausencia por parte del Congreso de la Nación abre una nueva ventana de posibilidad jurídica. Esta herramienta legal permitirá juzgar a los sospechosos, principalmente de origen iraní, aunque no se encuentren en territorio argentino ni acepten su extradición hacia nuestro país.

«Esta justicia es muy lenta y todos esperamos que haya una condena», manifestó la titular de la DAIA. Explicó que, aunque muchos de los acusados ya fallecieron o presentan una edad avanzada, el Estado argentino tiene la obligación de agotar las instancias para señalar a los culpables materiales e intelectuales vinculados a la organización Hezbollah.

La transmisión del legado hacia las nuevas generaciones es otro de los pilares de la convocatoria. Según la referente, pretenden que los jóvenes, quienes no vivieron el horror del atentado, comprendan la gravedad de lo que ocurrió. «Así como recordamos el 24 de marzo, también debemos recordar estas fechas, que son muy caras para nuestra República», afirmó.



Invitó a participar del acto del miércoles para homenajear a las 85 vidas arrebatadas víctimas y renovar el pedido de justicia.