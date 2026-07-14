Valu Cervantes le bajó el tono al Argentina-Inglaterra: “No tenemos enemistad, es un país que nos dio mucho”

Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, buscó bajarle la tensión a la previa del cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, que se disputará este miércoles en Atlanta.

“No tenemos enemistad, es un país que nos dio mucho”, afirmó la influencer al referirse a Inglaterra, donde el mediocampista argentino desarrolló una parte importante de su carrera en los últimos años.

La postura de Valentina Cervantes antes de Argentina vs. Inglaterra

En declaraciones a Aire de Santa Fe, difundidas por Agencia Noticias Argentinas, Cervantes habló sobre el clima que rodea al esperado partido y tomó distancia de la rivalidad más encendida que suele aparecer entre los hinchas argentinos.

Su vínculo familiar con Inglaterra también atraviesa la previa. Enzo Fernández juega en el Chelsea y la familia vivió durante varios años en ese país, una experiencia que, según explicó, fue positiva.

La decisión familiar que involucra a su hijo Benjamín

Durante la entrevista, Valentina también reveló una intimidad relacionada con Benjamín, el hijo que tiene con el futbolista de la Selección argentina.

“A Benja, mi hijo, no lo dejamos saltar cuando cantan ‘el que no salta es un inglés’”, contó.

La frase rápidamente generó repercusión porque contrasta con el tono más pasional que muchos fanáticos adoptan antes de un encuentro cargado de simbolismo para el fútbol argentino.

Enzo Fernández se prepara para una semifinal decisiva

Mientras su familia acompaña a la Selección en Estados Unidos, Enzo Fernández se prepara para disputar uno de los partidos más importantes del torneo.

Argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un duelo que volverá a reunir fútbol, historia y memoria. Sin embargo, desde el entorno del plantel también buscan vivir la previa con respeto y sin trasladar la rivalidad más allá de la cancha.