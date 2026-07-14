Axel Kicillof apuesta por las PASO y busca evitar negociaciones con el kirchnerismo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a expresar su apoyo a la realización de las PASO y reafirmó que considera ese mecanismo como la mejor herramienta para resolver la competencia interna del peronismo con vistas a las elecciones presidenciales de 2027.

La postura fue transmitida por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien aseguró que el espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF) mantiene la defensa de las primarias como instancia para que la ciudadanía defina al candidato del espacio.

Desde el entorno del mandatario provincial sostienen que una competencia abierta permitiría legitimar al postulante del peronismo y evitar que la definición dependa exclusivamente de acuerdos entre los distintos sectores de la coalición.

En ese marco, Bianco afirmó que cualquier estrategia que contribuya a profundizar las divisiones dentro del espacio opositor terminaría favoreciendo al oficialismo nacional. También insistió en que la prioridad debe ser preservar la unidad del denominado «campo nacional».

La discusión sobre las PASO se desarrolla en paralelo a la disputa interna entre el sector encabezado por Kicillof y el kirchnerismo referenciado en Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, en una relación que continúa sin señales de acercamiento definitivo.

Axel Kicillof apuesta por las PASO: la mirada interna del PJ

En el MDF consideran que una elección primaria permitiría resolver las diferencias mediante el voto de los afiliados y simpatizantes, en lugar de avanzar en negociaciones políticas para consensuar una candidatura única.

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires (Foto: gentileza)

La definición sobre el futuro de las PASO se perfila como uno de los principales debates políticos de los próximos meses, ya que su continuidad o eliminación tendrá impacto tanto en la estrategia electoral del oficialismo como en la reorganización interna de las principales fuerzas de la oposición rumbo a las elecciones de 2027.

La posición del gobernador también aparece vinculada a su proyección nacional, ya que distintos dirigentes del espacio lo ubican entre los posibles candidatos presidenciales del peronismo para los comicios de 2027.

Mientras tanto, dentro del peronismo continúan las conversaciones sobre el mecanismo que utilizará el espacio para seleccionar a sus candidatos, en un contexto en el que persisten diferencias respecto de la conveniencia de sostener o eliminar las elecciones primarias.

Con información de Infobae