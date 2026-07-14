Licencias de conducir falsas en Neuquén: el municipio habló de la denuncia y la auditoría con Nación

Desde el municipio aseguraron que el CEL continúa funcionando con normalidad. Foto: archivo Matías Subat.

Tras el informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sobre la auditoría al Centro Emisor de Licencias (CEL) de Neuquén, el Ejecutivo capitalino aclaró que no se trata de una investigación contra el organismo y que la intervención, que se desarrolla de forma conjunta, se inició por una denuncia radicada por la municipalidad.

«Nosotros somos los denunciantes en la causa, impulsamos la misma hace más de un año«, explicó Lucas Padín, director de Licencias de Conducir de la ciudad de Neuquén, en RÍO NEGRO RADIO este martes.

«En una auditoría interna que hicimos en su momento decidimos realizar la denuncia. Lógicamente que esta circunstancia nos pone a trabajar continuamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial«, detalló.

El funcionario indicó que la auditoria que se está llevando a cabo en este momento es un operativo habitual, en el que intervienen tanto Nación como el municipio: «La Agencia Nacional nos ofrece su ayuda para posibles procesos de auditoría que todavía no están fijados«.

Aseguró que el funcionamiento del CEL continuá con normalidad y «quien tenga su turno otorgado o vaya a sacar un turno venga sin ningún tipo de inconveniente».

Emisión y adquisición de licencias de conducir falsas, un delito

El funcionario contó que aparecieron dos personas con licencias falsificadas en las delegaciones oficiales, por lo que retuvieron los documentos y notificaron al Poder Judicial.

En esa línea, comentó que aportaron siete licencias falsas como pruebas, detectadas en operativos de tránsito.

Además, indicó que las sanciones alcanzan tanto a quienes confeccionan y comercializan las licencias como a quienes las adquieren. «Se está falsificando un instrumento, un documento público», resaltó.

Aclaró que el procedimiento del municipio tras detectar carnets falsos es retener el documento y remitirlo al Poder Judicial: «Si luego ellos establecen algún tipo de medida, corre por cuenta de ese organismo. Nosotros no tenemos poder jurisdiccional para nada más que retener la licencia«.