Tributos municipales: Neuquén lanzó descuentos de hasta el 25% por pago anticipado, ¿hasta cuándo hay tiempo para obtenerlos?

En Neuquén se activaron descuentos para aquellos ciudadanos que planean pagar por adelantado los tributos municipales. El Ejecutivo municipal recordó que hay un plazo para realizar la maniobra, por lo tanto recomiendan hacerlo cuánto antes.

Tributos municipales: hasta cuándo se puede pagar por adelantado

El secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, recordó que el plazo para el pago anticipado de los tributos, tanto en su modalidad mensual como semestral, vence el próximo 29 de julio. De esta manera aclaró que quienes opten por abonar el semestre por adelantado, podrán acceder a descuentos de hasta el 25%.

Schpoliansky recordó que los tributos ya se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la Municipalidad, www.neuquencapital.gov.ar y explicó que la modalidad es sencilla: «Hay que ingresar y seleccionar el recibo correspondiente, ya sea comercio, cementerio, retributivos, patente u otra tasa. Luego, mediante una pasarela de pago, se puede abonar directamente sin necesidad de imprimir el comprobante».

Tras esto, el funcionario destacó el nivel de cumplimiento de los contribuyentes y sostuvo: «Tenemos un índice de cobrabilidad cercano al 80% en promedio, uno de los más altos del país. Esto tiene que ver con que la contraprestación es buena y efectiva: hay obras de infraestructura en toda la ciudad y servicios de calidad».

Respecto a los descuentos, el secretario de Finanzas destacó que hay mayores ventajas para quienes opten por hacer el pago semestral adelantado por solo ellos obtendrán descuento de hasta el 25% y detalló: «Ese beneficio se compone de un 10% por pago anticipado del semestre, otro 10% por ser buen contribuyente y un 5% adicional para quienes están adheridos al débito automático».

A su vez, Schpoliansky informó que existen promociones con entidades bancarias para facilitar el pago:

Con Banco Provincia del Neuquén, los martes y viernes, se puede pagar con Tarjeta Confiable hasta en seis cuotas sin interés, o con tarjetas Visa y Mastercard hasta en tres cuotas sin interés.

Con Banco Hipotecario, todos los días hay hasta 12 cuotas sin interés para el pago de cualquier tributo municipal

Por otro lado, resaltó que «el Botón de Descuento Neuquino sigue vigente» y aclaró que es «para retributivos solamente. Es un descuento de hasta el 50% para las familias neuquinas».