Boca va por Felipe Loyola para reforzar el lateral derecho tras el descenso de Pisa

Felipe Loyola, ex Independiente, es una de las prioridades del Xeneize tras el descenso de Pisa.

Boca Juniors busca reforzar el lateral derecho de cara al segundo semestre y el principal apuntado es Felipe Loyola. Según informó el periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo, el Xeneize ya inició gestiones y espera una señal positiva del futbolista para avanzar por su incorporación.

«Boca busca reforzar el lateral derecho y la prioridad es Felipe Loyola», señaló Merlo. Además, agregó que «en caso de que el futbolista dé luz verde para volver a Sudamérica, la intención es comprarle el pase al equipo italiano, que descendió a la Serie B».

El chileno actualmente juega en Pisa, club al que llegó en enero de 2026 desde Independiente por una cifra cercana a los siete millones de euros. Sin embargo, el descenso del conjunto italiano a la Serie B abrió la puerta a una posible salida en este mercado.

En paralelo, Boca también mantiene en carpeta a Nahitan Nández como alternativa para reforzar ese sector del campo. No obstante, su llegada aparece más compleja por cuestiones económicas y deportivas.

«Hoy lo veo difícil», aseguró el representante del uruguayo sobre una posible vuelta al fútbol sudamericano. Además, explicó que Al-Qadsiah FC le ofreció una importante renovación y que también existe una fuerte propuesta desde el fútbol mexicano.

Loyola disputó 62 partidos con la camiseta Independiente, donde se destacó bajo las órdenes de Julio Vaccari. El chileno aportó 11 goles y siete asistencias, y si bien se desempeñó mayormente como mediocampista, también ocupó el lateral derecho.