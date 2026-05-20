Juraron una jueza, una defensora y dos fiscales designados para Neuquén y Cutral Co

Una jueza de primera instancia, una defensora pública civil, y dos fiscales del caso juraron hoy. Cada uno comenzará a desempeñarse en los ámbitos correspondientes y de las circunscripciones I con sede en Neuquén y la II radicada en Cutral Co. La ceremonia se concretó este martes en la Ciudad Judicial de Neuquén.

El acto permitió que quedara en funciones la jueza Laura Kremer, que integrará el Colegio de Jueces en Civil, Comercial y de Minería, con asiento de funciones en Neuquén. El juramento se lo tomó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres.

Lo mismo ocurrió con María Laura Alonso como defensora pública civil en la N° 10 de la I Circunscripción; y los fiscales del caso Federico Cúneo y Julieta González Schlachet.

Después de la puesta en marcha del plan de regionalización que ejecutó el Ministerio Público Fiscal y que fue presentado la semana pasada, hoy se hizo la toma de jura de dos fiscales del caso que fueron asignados para Cutral Co y Neuquén.

Fue el fiscal general José Gerez quien tomó el juramento a Julieta González Schlachet, quien se desempeñará como fiscal del caso a la unidad fiscal de Ejecución Penal de la I Circunscripción Judicial. Su pliego fue aprobado por la Legislatura a principios de mayo y el consejo de la Magistratura emitió la acordada 19/26 que la designó.

Mientras que Federico Cúneo se integrará como fiscal del caso en la fiscalía única de la II Circunscripción Judicial, radicada en Cutral Co y la acordada fue la 18/26. Antes se desempeñaba como asistente letrado en la misma unidad fiscal. Su pliego tuvo acuerdo legislativo la semana pasada.

El acto de jura se hizo en la Ciudad Judicial de Neuquén (Foto: gentileza)

Con la regionalización propuesta por el Ministerio Público Fiscal, González Schlachet se desempeñará en Confluencia; mientras que Cúneo lo hará la Comarca.

El acto de juramento se concretó en el salón Sauco de la Ciudad Judicial y entre las autoridades estuvo el vocal Evaldo Moya; la defensora general Vanina Merlo, funcionarios y representantes de los distintos fueros, además de los familiares de los funcionarios.