Violencia de género en Neuquén: dictan prisión preventiva a un hombre por golpear a su pareja en Chorriaca

El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra un hombre, identificado por sus iniciales R. R. A., acusado de agredir físicamente, amenazar y destruir los elementos de trabajo y comunicación de su pareja. El violento episodio ocurrió en la localidad de Chorriaca, y la Justicia determinó que el agresor permanezca detenido.

La acusación fue presentada formalmente por la fiscal del caso, Natalia Rivera, quien le atribuyó al imputado los delitos de lesiones leves agravadas, amenazas simples y daño, todo en calidad de autor.

Un violento ataque en el ámbito familiar

De acuerdo con la investigación provisoria de la fiscalía, el hecho ocurrió el pasado 17 de mayo, entre las 18:30 y las 21:00 horas, en la vivienda que comparte la pareja. El imputado regresó al domicilio en estado de ebriedad y comenzó a insultar a la víctima.

La situación escaló rápidamente cuando el agresor le arrojó cerveza en la cabeza a la mujer, continuó increpándola y le lanzó una violenta amenaza de muerte: “Te voy a matar”. Acto seguido, la golpeó en el rostro.

Según detalló la fiscal Rivera, la agresión no terminó allí: producto del primer golpe, la víctima cayó al suelo, donde el imputado continuó atacándola a patadas. Además, el hombre tomó el teléfono celular y una computadora de la mujer y los arrojó con fuerza contra el piso, destruyendo ambos dispositivos.

Una niña logró pedir auxilio

El dramático episodio pudo ser interrumpido gracias a la intervención de una niña perteneciente al entorno familiar de la pareja. La menor logró salir de la vivienda y le pidió ayuda a una vecina, quien se dirigió de inmediato al lugar para auxiliar a la víctima y frenar el ataque.

Como consecuencia de los golpes, la mujer sufrió lesiones de carácter leve, entre las que se constataron hematomas y excoriaciones.

Dos meses de investigación y prisión preventiva

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos meses, fundamentando el pedido en la existencia de un riesgo real e inminente para la integridad de la víctima mientras avanza la investigación.

La jueza de garantías, Laura Barbé, avaló formalmente la formulación de cargos y fijó el plazo de la investigación en dos meses. Respecto a la medida de coerción, la magistrada resolvió imponer la prisión preventiva para el agresor por un plazo inicial de diez días.