Alberto Weretilneck destacó el avance de Vaca Muerta en Río Negro y anunció un proyecto de exploración de Continental

Este miércoles 20 de mayo se llevó a cabo la 13° Jornada de Energía del Diario RÍO NEGRO. El gobernador Alberto Weretilneck habló sobre las nuevas concesiones no convencionales en la provincia y hasta anticipó un nuevo proyecto de exploración en el bloque Cinco Saltos.

El mandatario rionegrino compartió un panel con el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Mendele, en donde se focalizó el rol de las provincias en el desarrollo de Vaca Muerta.

En primer lugar, el gobernador destacó que el «desafío mas importante como provincia es ir tan rápido como la industria lo exige».

Weretilneck indicó que la tradición de Río Negro era explotar los sectores agrícolas, ganaderos, pesqueros y de turismo, pero que ahora la provincia apunta a consolidar Vaca Muerta a partir del polo exportador de la costa.

En este sentido, recalcó el respaldo político, empresarial y gremial sobre los proyectos estratégicos vinculados a la Energía, a lo que se suman las líneas de seguridad jurídica, previsibilidad económica y la construcción permanente de un acuerdo social.

El desafío que enfrenta Río Negro por el desarrollo de Vaca Muerta

Weretilneck indicó que el primer desafío que tiene la provincia con respecto al desarrollo energético es la formación y capacitación para poder respaldar la oferta laboral que va a provocar.

El gobernador destacó la importancia de tener personal calificado en la provincia: «En algun momento, con el proyecto YPF-ENI, vamos a tener dificultades para proveer la mano de obra que va a necesitar».

Por este motivo, sostuvo que en estas instancias resulta imperioso lograr formar la mayor cantidad de rionegrinos.

Lo que se viene en Río Negro: audiencia clave y más exploraciones

El mandatario apuntó que este viernes 22 de mayo es «un día importantísimo» por la realización de la audiencia pública en San Antonio Oeste por el gasoducto dedicado Tratayén–San Antonio Oeste del proyecto de SESA, ya que desde la provincia esperan su aprobación ambiental.

Además, celebró la aprobación de la reconversión a Concesiones de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) de las áreas Charco del Palenque, Jarilla Quemada y de Entre Lomas, por un plazo de 35 años.

«Tenemos cuatro CENCH en marcha, tenemos dos permisos exploratorios (Confluencia Norte y Confluencia Sur de Phoenix) que están dando buenos resultados; y tenemos Cinco Saltos Sur, con permiso exploratorio a PAE, y Cinco Salto Norte a Capex», contextualizó el gobernador y anticipó que esta semana se presentará una nueva iniciativa privada.

«Continental presentó una iniciativa privada por el Lago Pelegrini, que se llama la huella, que es el área de Vaca Muerta más al Este hasta el momento, para nosotros es muy importante tambien que Continental se haya interesado en la provincia, y haya tomado la decision de explorar y de invertir en la provincia», culminó.