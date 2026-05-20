Río Negro se posiciona en oncología dentro de una Argentina que lidera la investigación clínica

Los estudios oncológicos lideran el crecimiento de la investigación clínica en Argentina. Foto ilustrativa.

Con inversiones récord y un crecimiento sostenido, la investigación clínica se consolida como uno de los sectores más dinámicos de la economía del conocimiento en Argentina. La oncología lidera el desarrollo de nuevos estudios y Río Negro gana protagonismo dentro del mapa nacional de ensayos clínicos.

Según un informe de la Subsecretaría de Ciencia y Técnica, la investigación clínica representa actualmente el 48,2% de toda la inversión en investigación y desarrollo (I+D) del sector empresario argentino. Durante el último año, la actividad movilizó 657.236 millones de pesos corrientes, equivalentes a unos 700 millones de dólares anuales aportados por empresas de salud.

La oncología lidera el desarrollo de ensayos clínicos en Argentina y sostiene la expansión del sector

El sector mostró además un desempeño diferencial frente al contexto económico general. Mientras el resto de las empresas vinculadas a I+D registró una retracción del 17%, la investigación clínica logró un crecimiento real del 7%.

En este escenario, la oncología aparece como el principal motor del desarrollo científico nacional. Actualmente concentra el 24,5% de los protocolos de investigación clínica que se realizan en el país, en línea con las tendencias internacionales en salud.

La expansión del sector tiene además un impacto directo sobre los pacientes: más de 50.000 personas acceden de manera temprana a tratamientos innovadores que todavía no están disponibles en el mercado. Solo en el último período se presentaron 233 nuevos protocolos oncológicos ante la ANMAT, reafirmando el papel de Argentina como un nodo estratégico para la investigación regional.

Actualmente, la actividad emplea a 5.088 profesionales altamente calificados, lo que representa el 23,4% de todo el personal dedicado a tareas de investigación y desarrollo dentro del sector empresario argentino.

Río Negro, dentro del mapa nacional de la investigación clínica

Aunque gran parte de la infraestructura empresarial se concentra en el área metropolitana, las provincias cumplen un rol clave en la ejecución de ensayos clínicos mediante centros de salud especializados.

En ese esquema, Río Negro logró consolidarse dentro del sistema nacional de investigación clínica. Durante 2024, la provincia recibió 1.960 millones de pesos destinados a instituciones sanitarias vinculadas a este tipo de estudios, cifra que representa el 0,68% de la inversión nacional en centros de salud.

Actualmente, en Río Negro desarrollan investigación clínica el CIC de Clínica Viedma e Instituto Multidisciplinario de Oncología (IMO), Leben en Cipolletti e Intecnus en Bariloche.

En Viedma, el Centro de Investigaciones Clínicas del Instituto Multidisciplinario de Oncología lleva adelante 34 ensayos aplicados y cuenta con 135 pacientes en tratamiento o bajo seguimiento. Además, cerca de 800 pacientes manifestaron su conformidad para participar en alguno de los 129 ensayos clínicos desarrollados en el CIC.

Los estudios corresponden principalmente a fases 2 y 3, etapas en las que se evalúa la eficacia de los tratamientos y se supervisa su seguridad. En los últimos años, además, el centro incorporó investigaciones clínicas de fase 1, consideradas de alta complejidad, ya que representan la primera instancia en la que un medicamento se prueba en seres humanos luego de superar estudios de laboratorio.

En Argentina, este tipo de investigaciones solo puede realizarse en instituciones médicas especialmente acreditadas por la ANMAT. En el CIC de Viedma trabajan actualmente 16 investigadores encabezados por el doctor Rubén Darío Kowalyszyn, especialista en oncología clínica y medicina interna, recientemente designado presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica.

Desde el centro destacaron además que participaron en investigaciones vinculadas a tratamientos que posteriormente obtuvieron aprobación de la ANMAT para su utilización en el país.

Un sector clave para el ingreso de divisas

El informe también señala que la investigación clínica se consolidó como la principal fuente de financiamiento externo para la ciencia argentina. Actualmente, 9,5 de cada 10 dólares que ingresan al país para actividades científicas y tecnológicas provienen de este sector.

Durante 2024, el financiamiento internacional destinado a investigación clínica alcanzó los 599,9 millones de dólares, equivalentes a más del 92% de todos los fondos extranjeros recibidos por empresas argentinas para tareas de investigación y desarrollo.

Los datos surgen de la «Encuesta sobre I+D del Sector Empresario Argentino (ESID) 2024», elaborada por la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación.