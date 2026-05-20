GeoPark piensa seguir creciendo en Vaca Muerta: «Hay un orgullo de que en Latinoamérica haya una cuenca así»

En el marco de la 13° Jornada de Energía del Diario RÍO NEGRO, el Country Manager Argentina de GeoPark, Ignacio Mazariegos habló sobre los planes de la compañía con sede en Colombia en la región tras su ingreso a la actividad hidrocarburífera en la región el año pasado.

En su discurso durante el bloque «Vaca Muerta, del recurso al mercado global», Mazariegos aseguró que GeoPark es una compañía de ADN argentino. «Creo que la novedad es que desembarcamos en Vaca Muerta», aclaró, recordando que su arribo a la formación se dio después de analizar detenidamente sus posibilidades en la zona.

GeoPark ingresó a la Cuenca Neuquina tras la compra de activos a Pluspetrol en octubre del año pasado. Anteriormente, realizaron dos campañas de workovers, tres pozos horizontales, los primeros no convencionales de la compañía, y se preparan para fracturar en junio de este año. Destacó el hecho como un hito, al realizar los avances en el plazo de seis meses.

«En el corto plazo estamos esperando pasar de la producción actual de 1.500 barriles que tenemos a 5.000 o 6.000 a fines de este año, con una proyección a mediano plazo de 20.000 barriles», indico en relación a las metas que se propone la firma. Demandará una inversión de 1.000 millones de dólares hacia 2030 y 600 millones hasta 2028.

Recorrido y actividades de la firma en Vaca Muerta

La actividad en Puesto Silva Oeste y Loma Jerillosa significarán las primeras fracturas no convencionales masivas en la historia de la compañía, mencionó Mazariegos. En relación a la reciente presentación proyecto de adhesión al RIGI, resaltó que su objetivo es acelerar sus planes actuales en Vaca Muerta, así como poder tener previsibilidad de cara al futuro.

«Hemos crecido de dos formas. Una es orgánicamente, perforando -en Colombia descubrimos uno de os yacimientos convencionales más importantes en los últimos 20 años-, pero también crecimos mucho con adquisiciones», señaló destacando las oportunidades que les da la formación.

Calificó como «natural» la idea comenzar a extenderse las operaciones con bloques vecinos, subrayando que genera mucha sinergia, además de brindar facilidades y generar un hub de servicios.

«Estamos trayendo un equipo hacia fin de año, con lo cual vamos a empezar con una campaña de factoría que va a empezar a fin de este año y va a tener ya 50 o 55 pozos que vamos a estar perforando», adelantó el Country Manager.

«El 30% de las reservas de la compañía están en el país»

Respecto a la participación de GeoPark en el Bono de Infraestructura del Neuquén, expresó: «Las comunidades y el entorno en el que se trabaja tiene que desarrollarse para que la compañía también lo haga».

En ese sentido, señaló que hay distintos vectores importantes de desarrollo a nivel local, siendo uno de ellos la educación. Asimismo, subrayó la presencia de la firma en el programa de becas Gregorio Álvarez con una participación de 250.000 dólares.

En segunda instancia está la infraestructura, en relación al aporte que realizan en el financiamiento para el desarrollo de cuatro rutas provinciales. Lo resaltó como una medida que beneficia a ambas partes, tanto a Neuquén como a la compañía.

«Argentina representa el 50% de nuestras inversiones este año, que es 100 millones de dólares. El 30% de las reservas de la compañía están acá, y si seguimos creciendo eso va a tomar más escala», anunció sobre la importancia del país para GeoPark.

En base a su experiencia de varios años trabajando en Colombia, Mazariegos aseguró que en el exterior se valora de gran manera el potencial que tiene Vaca Muerta a nivel global. «Hay un orgullo de que en Latinoamérica haya una cuenca así», afirmó.

El evento es organizado por el Diario RÍO NEGRO y cuenta con el auspicio del Gobierno de Neuquén, Gobierno de Río Negro, YPF, la Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, TSB, Tecnodiesel, SPUSA, Estudio Orbe, Grupo San Cristóbal, OPS SRL, Nippon Car, Todo Hierro, Phoenix Global Resources, Vista Energy, Pluspetrol, Shell, Global Oil, Rakiduamn, Tecfield, SerPI, IJAN, Petroleros Sudamericanos, Alberta, ZOXI, Iviglia seguros/Federación Patronal ,Idero, Tecpetrol, CALF, Pampa Energía, TGN, Chevron, HDI, Praxis Laboratorio, Decker Camiones, Estudio Muguerza, Osde, Ingeniería SIMA, Municipalidad de Añelo, Municipalidad de Cutral Co, Banco Patagonia, HORMIX, AESA, GeoPark, Lotería de Río Negro, Horizonte Seguros, Radio RÍO NEGRO.

Todas estas empresas e instituciones acompañan el crecimiento de una actividad que se consolidó como una de las principales apuestas de desarrollo económico, en un contexto en el que Vaca Muerta continúa ampliando su relevancia.