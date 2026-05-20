Gustavo Medele destacó el rol de GyP en Vaca Muerta: «Es una roca que todavía necesita entenderse»

Este miércoles 20 de mayo se realizó la 13° Jornada de Energía del Diario RÍO NEGRO. En el panel de cierre participó el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, quien destacó el rol de Gas y Petróleo del Neuquén(GyP) en el desarrollo de Vaca Muerta.

El funcionario habló sobre el rol de las provincias en el nuevo escenario energético junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Medele respondió en primer lugar sobre la última convocatoria para atraer inversiones en nuevas áreas hidrocarburíferas de la provincia, que son cerca de 75 en el portafolio de gas seco, húmedo y líquido.

«Muchas de estas salidas tenían poca actividad, y en muchas no hay actividad exploratoria», acotó el ministro.

En este sentido, destacó que el valor que ofrece la empresa provincial es poder cuantificar las reservas y analizar su futuro potencial. «Poder llenar esos huecos de información y tener un poco más de visibilidad de la producción completa de la roca», precisó.

Medele dio que, además de oportunidades, esto ofrece muchos desafíos porque se trata de «una roca que todavía necesita entenderse un poco más para poder generar más previsibilidad».

«Es un sensor de las necesidades de la industria», agregó y explicó que en sí hay tres restricciones principales: la roca, entender el entramado económico y velar por todos los actores implicados.

«La empresa es un testigo privilegiado sentado en primera línea que puede retroalimentar a la provincia», declaró y añadió que «ese desarrollo de incertidumbre, hasta que realmente se elabore, la provincia tiene que acompañar hasta el final».

El proyecto de Vaca Muerta en Neuquén

Medele afirmó que este proyecto tiene que llegar con rutas, redes de gas, conexiones eléctricas, hospitales y escuelas: «Ese despliegue de recursos nunca es instantáneo, tiene que ser preparado».

El funcionario sostuvo que «hace faltas nuevas obras» y que la realidad operativa para mantener los niveles de producción requieren más logística e infraestructura.

«La roca todos estamos de acuerdo que tiene su capacidad. La comarca petrolera, que tiene más de 100 años de actividad, probó que tiene gente que tiene ganas de trabajar en la industria«, sentenció y concluyó que los límites estarán definidos por la manera de trabajo para llevar al país a ser una productora mundial de gas y de petróleo.