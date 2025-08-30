Boca visita a Aldosivi en busca de su tercer triunfo seguido en el Clausura: formaciones, hora y TV

Boca viene de ganar de local con goles de sus delanteros Merentiel y Cavani. Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

Luego de dos triunfos consecutivos que lo dejaron en zona de clasificación, Boca buscará mantener la racha ganadora este domingo, desde las 14:30, en el Estadio José María Minella cuando se enfrente con Aldosivi. El encuentro se jugará sin público visitante, con el arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de la señal ESPN Premium.

Será una prueba importante para el equipo de Miguel Russo que solo realizará un cambio. La única variante será por la lesión de Marco Pellegrino en la zaga central y en su lugar ingresará Ayrton Costa.

El resto de la formación de Boca, según lo ensayado por el DT en el cierre de la semana, será el mismo que superó a Banfield en La Bombonera.

Rodrigo Battaglia, quien padecía una molestia y trabajó diferenciado en varias prácticas, ya se recuperó por completo y seguirá compartiendo el eje del mediocampo con Leandro Paredes.

En el ataque, el cuerpo técnico azul y oro ratifica una vez más su confianza en la dupla uruguaya conformada por Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Ambos delanteros, que fueron los goleadores en el último partido, buscarán mantener su levantada futbolística y seguir sumando goles para el equipo.

Las probables formaciones

Aldosivi: J. Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, S. Laquidain, I. Guerrico, Federico Gino, Matías García, Roberto Bochi, Tiago Serrago; Justo Giani y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Boca: A. Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; M. Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel A. Russo.

Árbitro: Sebastián Zunino

Estadio: José María Minella

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium