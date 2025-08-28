Miguel Russo y una problema central en Boca para su visita a Mar del Plata

Luego de superar la histórica racha negativa, Boca sumó dos triunfos al hilo en el Torneo Clausura y logró enderezar su rumbo en la temporada. La buena noticia que había tenido Miguel Russo es que había podido encontrar el once titular que le dio resultados, aunque en las últimas horas se cayó la chance de que pueda volver a repetirlo.

La formación que había utilizado ante Independiente Rivadavia y Banfield le dio sus frutos al entrenador, aunque las bajas en el plantel obligan a que Russo tenga que meter mano en el equipo para el choque ante Aldosivi, lo que podría ser una prueba clave en busca de mantener el buen presente.

En el choque ante el Taladro, Marco Pellegrino se lesionó (muscular grado II del obturador externo izquierdo) y será baja por varias semanas, mientras que Rodrigo Battaglia arrastra una molestia y está en duda para jugar ante el Tiburón.

Ambos jugadores venían levantando su rendimiento y se habían convertido en una fija, pero su situación muscular obliga que cambiar el plan. La salida del ex Huracán es un hecho y su reemplazante está claro: Ayrton Costa, quien no juega desde el Mundial de Clubes.

Mientras que en caso de que Battaglia no pueda recuperarse, el acompañante de Leandro Paredes genera un interrogante más grande, principalmente porque se había armado una dupla interesante en el mediocampo.

Desde el cuerpo técnico decidieron no realizarle estudios al volante central y confían en que pueda superar la molestia muscular, aunque no pueden asegurar que llegue en condiciones. Si no es así, su lugar se lo disputarán Milton Delgado y Williams Alarcón.

El posible once de Boca contra Aldosivi

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Battaglia o Alarcón o Delgado, Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.