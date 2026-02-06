Boca ya ofertó por Edwuin Cetré y son optimistas con su llegada

Cetré fue una de las máximas figuras en la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura.

Boca avanzó en las últimas horas por Edwuin Cetré. El jueves, la dirigencia se comunicó con el representante del jugador para acordar las condiciones contractuales y este viernes al mediodía envió una oferta formal a Estudiantes de La Plata.

La propuesta del Xeneize es de 4 millones de dólares por el 50% del pase que posee el Pincha, ya que el porcentaje restante pertenece a Independiente de Medellín, que podría convertirse en socio del club de la Ribera o negociar su parte.

La oferta es superadora a la que había realizado Athletico Paranaense, club al que el colombiano estuvo a detalles de marcharse. El equipo brasileño había ofertado 6 millones de dólares por la totalidad de la ficha, por lo que Estudiantes se quedaría con la mitad de ese monto y el club colombiano con la otra parte.

Si bien el mercado de pases cerró el martes 27 de enero, Boca puede incorporar debido a la lesión de Rodrigo Battaglia, quien estará fuera de las canchas por más de seis meses. Con el cupo otorgado por la AFA, Juan Román Riquelme decidió reforzar el ataque, y todo indica que el apuntado es Cetré.

Además, la reciente lesión de Exequiel Zeballos, que demandará cerca de dos meses de recuperación, aceleró las gestiones por el delantero colombiano.

Por último, el cupo de extranjeros no representa un inconveniente: Williams Alarcón se nacionalizó argentino y este jueves Boca recibió el visto bueno de la AFA para que el chileno deje de integrar la lista de extranjeros, que actualmente está compuesta por Edinson Cavani, Carlos Palacios, Ander Herrera y Marcelo Saracchi, quien no ocupará cupo hasta junio, cuando finalice su contrato.

Una dura baja para Estudiantes

El colombiano llegó al Pincha en enero de 2024 y rápido se convirtió en una pieza fundamental. En total, disputó 85 partidos, anotó 12 goles y repartió 12 asistencias.

Además, durante estos dos años levantó cuatro títulos (Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025).

Sin embargo, Estudiantes ya tiene a su reemplazante. Cuando Boca incorporó a Santiago Ascacibar, su capitán, el Pincha cerró la llegada de Brian Aguirre a préstamo, consciente de la posibilidad de que Cetré continúe su carrera en otro equipo.