Con Merentiel desde el arranque, Úbeda ensayó con varios cambios en Boca pensando en Vélez

Este domingo, Boca visitará a Vélez por la cuarta jornada del Torneo Apertura. A las malas noticias por las lesiones de Ander Herrera y Exequiel Zeballos, se les sumó una positiva: Miguel Merentiel evolucionó favorablemente de su lesión y fue incluido como titular en el once que ensayó Claudio Úbeda en los entrenamientos en Boca Predio.

El delantero uruguayo se desgarró el gemelo derecho en el segundo amistoso del Xeneize, ante Olimpia en San Nicolás, y se perdió los tres primeros partidos del torneo. Sin embargo, poco más de dos semanas después, ya se entrena con normalidad y todo indica que volverá desde el arranque ante el Fortín.

En el ataque lo acompañó Gonzalo Gelini, el juvenil de 19 años que debutó con asistencia frente a Estudiantes y también fue titular ante Newell’s en La Bombonera. Úbeda lo vio en buen nivel y volvió a darle confianza en el equipo que probó durante el entrenamiento en el predio de Ezeiza.

En el mediocampo, el entrenador ensayó modificaciones y un cambio de esquema, con cuatro volantes. Santiago Ascacíbar fue probado por la banda derecha, mientras que Leandro Paredes volvió a compartir el eje con Milton Delgado, quien regresaría a la titularidad. Por el sector izquierdo apareció Kevin Zenón, en la posición en la que se siente más cómodo.

En el arco no habrá ninguna sorpresa, ya que Agustín Marchesín será titular, y la defensa se mantuvo sin variantes. Juan Barinaga, que está bajo la lupa del cuerpo técnico tras un flojo arranque de año, formó parte del once elegido por el Sifón. En anto, La zaga central estuvo integrada por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa, y Lautaro Blanco, que viene de convertir ante Newell’s, ocupó el lateral izquierdo.

Cómo queda el once

De esta manera, de mantener lo trabajado este jueves en Boca Predio, el Sifón realizaría tres cambios respecto al equipo que partió desde el arranque ante el conjunto rosarino: Milton Delgado por Ander Herrera, Kevin Zenón por Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel por Iker Zufiaurre.

Así quedaría la formación: Marchesin; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacibar, Delgado, Paredes, Zenón; Gelini y Merentiel.