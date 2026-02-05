Atlético de Madrid aplastó a Betis con dos goles argentinos y está en la semifinal de la Copa del Rey

Julián miró todo el partido desde el banco mientras que Almada y Giuliano marcaron un tanto cada uno.

Por los cuartos de final de la Copa del Rey, Atlético de Madrid visitó a Betis y lo goleó de manera categórica. Con este triunfo, el Colchonero se metió en las semifinales del certamen, cuyo sorteo se realizará este viernes. Los otros equipos clasificados son Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad.

El conjunto madrileño liquidó el partido en la primera mitad. El primer gol llegó a los 12 minutos, cuando Dávid Hancko conectó de cabeza tras un córner ejecutado por Koke. A los 30 se oyó un grito argentino: Giuliano Simeone empujó la pelota luego de un pase al medio de Matteo Ruggeri. Más tarde, a los 37, el refuerzo Ademola Lookman —proveniente de Atalanta— marcó un verdadero golazo y prácticamente sentenció el encuentro.

Betis no presentó oposición ante un Atlético de Madrid que mostró una versión brillante, decidido a estar entre los mejores cuatro equipos del certamen. Ya en el segundo tiempo, Lookman volvió a marcar la diferencia y asistió a Antoine Griezmann, quien estableció el 4 a 0 parcial con cierta complicidad del arquero Adrián.

El 5 a 0 definitivo llegó de la mano de otro argentino. Thiago Almada recuperó la pelota en el mediocampo, condujo hasta el área rival, tocó para Griezmann y, tras el remate del francés, aprovechó el rebote que dio Adrián para sentenciar el resultado.

Hubo presencia argentina en ambos equipos. En el Atlético de Madrid, fueron titulares Giuliano Simeone y el arquero Juan Musso, que mantuvo el arco en cero. En tanto, bajo la conducción de Manuel Pellegrini, en Betis iniciaron el partido Valentín Gómez y Ezequiel “Chimy” Ávila.

Julián Álvarez observó el encuentro desde el banco, mientras que Nahuel Molina y Almada ingresaron en el complemento. Por su parte, Giovanni Lo Celso no estuvo presente debido a una lesión que lo marginará por varias semanas.

Este viernes se sortean las semifinales

El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey se llevará a cabo este viernes 5 de febrero, a partir de las 9 (hora argentina).

A diferencia de las rondas anteriores, las semifinales serán la única fase que se disputará a doble partido. El orden de aparición en el sorteo determinará quién será local en el primer encuentro y quién definirá la serie en su estadio. En caso de empate en el marcador global tras los 180 minutos, habrá prórroga y, de persistir la igualdad, penales.

Los protagonistas de esta instancia serán Atlético de Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad. Los partidos de ida están previstos para la próxima semana, mientras que las revanchas se jugarán en la primera semana de marzo.