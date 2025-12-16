Bomba: Boca ya negocia por Paulo Dybala y tiró la primera cifra para sumarlo en enero

La Joya tiene contrato hasta junio, pero no renovará. Por eso en Boca se ilusionan con sumarlo en enero. (Archivo)

Paulo Dybala es el gran objetivo de Boca para este libro de pases. El delantero cordobés tiene poca continuidad en la Roma y el Xeneize empezó a contar billetes para hacer la primera oferta. Aunque el contrato de la Joya vence en junio, la idea es que se sume en junio para jugar la próxima edición de la Copa Libertadores.

El año pasado se vivió una situación similar con Leandro Paredes, quien finalmente se sumó a mediados de año, después del Mundial de Clubes. Ahora, la idea es apurar la negociación y, si es posible, poder contar con Dybala en la pretemporada.

¿Cuántos millones ofrecerá Boca por Dybala?

El club pondría sobre la mesa una cifra cercana a los 5 millones de dólares. El trabajo del campeón del mundo será rescindir su vínculo con el equipo romano, algo que no será sencillo. Si no lo consigue, deberá esperar hasta mitad de año.

El protagonismo de Dybala no es el mismo que tenía Paredes el año pasado. El cordobés es suplente y solo jugó los 90 minutos en 2 de los 13 partidos que lleva disputados a lo largo de la temporada, algo que no sucederá en caso de arribar al Xeneize.

Por otra parte, Boca tiene otras garantías futbolísticas: un equipo más sólido y la participación asegurada en la Copa Libertadores 2026. Esto llevará al club a hacer un esfuerzo importante, para lograr la vuelta de otro campeón del mundo al fútbol argentino.