Bomba: Verón podría irse de Estudiantes si no llegan los aportes de Foster Gillett

Estudiantes de La Plata armaba una revolución con aportes privados, pero ahora está con el freno de mano puesto. Juan Sebastián Verón se encargó de explicar por qué nunca ingresaron los poco 9 millones de dólares que esperaban poder desembolsar en el mercado de pases producto de la inversión privada que iba a realizar el magnate estadounidense Foster Gillett e hizo una actualización sobre el estado del acuerdo con el empresario. Además, puso en duda su continuidad al frente del Pincha.

“Seguimos trabajando en el acuerdo, en la parte más importante, en estructurarlo bien. No hay que pasar por alto que Estudiantes es parte, que nosotros pedimos ese dinero y que no fue una propuesta de Foster. Fue viendo cómo venía el mercado, que venía la Copa Libertadores y tomando la decisión de no vender a los jugadores más importantes. El inversor aceptó y corrimos ese riesgo. Viendo el plantel que tenemos, no fue un error. Lamentablemente hay cuestiones que no corren a la par del fútbol”, arrancó el presidente del Pincha en declaraciones a radio Provincia 1270.

“Trabas burocráticas”

Los ingresos no aparecen y por eso Juan Sebastián Verón explicó que “hubo varias trabas burocráticas y se tuvo que mover una cantidad importante de dinero que llevó su tiempo. No se contempló esa demora en su momento y por eso el retraso. Es cuestión de poder resolverlo. Los compromisos se van a terminar cumpliendo. Por ahí no en el tiempo y forma que estimábamos, pero son cosas que pasan”.

El dirigente agregó que “es importante que esto no se vuelva a repetir a futuro y se está trabajando en la parte legal. Confiaba que el movimiento de dinero iba a ser mucho más fluido. En esa cantidad de dinero, surgieron cuestiones que el no contempló y que ahora no se tienen que volver a repetir”.

Fondos propios para pagar a Piovi

Sin ese aporte económico externo, Verón aclaró que Estudiantes recurrió a fondos propios que el club tenía para resolver compromisos inmediatos como poder habilitar a Ezequiel Piovi, quien llegó desde Liga de Quito y podría debutar este fin de semana ante Aldosivi. De todos modos, dejó claro que tiene plena confianza en que el capital privado terminará ingresando al club.

Verón: «Si no hay acuerdo, ya no tengo ganas…»

Seguro de que Foster Gillett logrará destrabar los fondos que deben ingresar a Estudiantes, para lo que reconoció que el empresario viajó a Londres en busca de una solución, Verón expresó que si se cae el acuerdo con el magnate renunciará a su cargo como presidente del club.

“Nosotros planteamos hacer crecer al club de manera exponencial. No me alcanza con comprar cuatro jugadores y ganar la Copa Libertadores. Eso es corto plazo. No me preocupa la interna. No se lo va a llevar puesto a Foster. Esto es un proyecto mío. El club como hasta hoy, no tiene más para crecer. Si no hay acuerdo, yo no tengo ganas de seguir renegando. Si esto no se da, en junio tenemos que vender todo un plantel y traer otro. Yo no quiero eso. Ya está”, sorprendió Verón.

¿Hay interna en Estudiantes?

En las últimas horas se habló de diferencias con Angileri, director deportivo.

Verón, además, se encargó de aclarar los rumores sobre una posible pelea con Marcos Angileri, director deportivo del club. “Yo no discutí con nadie. Yo en el laburo busco siempre generar tensión. Ha pasado en un vestuario. De la tensión, del disenso, de los contrapuntos, siempre salen cosas buenas. Eso no puede conspirar contra lo que se está construyendo. Se está tratando de jerarquizar, no de entorpecer. Hubo charlas con Foster, con Eduardo (Domínguez), con Marcos, y creo que tenemos una visión compartida. Después hay matices y está bien. Si no, es difícil construir”, cerró.