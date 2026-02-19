Eduardo Domínguez se va de Estudiantes y será entrenador de Atletico Mineiro

Eduardo Domínguez arribó a Estudiantes en 2023 y atravesó tres años sumamente positivos, en los que conquistó cinco títulos: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025.

El “Barba”, como lo apodan en La Plata, se despedirá del Pincha este viernes, cuando reciba a Sarmiento desde las 17:45. Luego del encuentro, ejecutará la cláusula de salida incluida en su contrato y asumirá en Atlético Mineiro, donde firmará un vínculo por dos años. En el Galo será el reemplazante de Jorge Sampaoli, recientemente destituido.

Cabe recordar que Domínguez había renovado su contrato en diciembre de 2025, tras la doble coronación, aunque en el mismo existía una cláusula de salida a su favor, que hará efectiva luego del partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura.

La noticia cayó como una verdadera sorpresa en Estudiantes, ya que la dirigencia planificaba contar con el entrenador para la nueva temporada, en la que el club disputará la Copa Libertadores.

Si bien aún no trascendieron los motivos oficiales de su salida, la decisión podría estar vinculada al desarme del plantel, tras las partidas de Santiago Ascacíbar a Boca y Cristian Medina a Botafogo, ya que uno de los principales pedidos del DT para continuar era mantener la base del equipo campeón.

Esta será la segunda experiencia de Domínguez en el exterior: en 2019 dirigió a Nacional de Uruguay. Mientras tanto, Juan Sebastián Verón ya se encuentra abocado a la búsqueda de su reemplazante.