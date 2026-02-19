Franco Colapinto cerró su pretemporada de Fórmula 1 con un sólido 6° puesto y el mejor tiempo de Alpine

Este jueves fue la segunda jornada de test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin. Franco Colapinto estuvo presente en las dos sesiones del día y cerró oficialmente su preparación para la temporada 2026 de la máxima categoría.

El argentino comenzó su actividad a las 4 AM (hora Argentina) y terminó el primer turno a las 8, con un total de 54 giros, donde se ubicó 10°. Para el turno tarde/noche, los ingenieros trabajaron en el monoplaza para quitarle rigidez a la suspensión.

Colapinto finalizó su primer pretemporada en la Fórmula 1.

Tras una hora de descanso, volvió a la pista y cerró con buenas sensaciones su primera pretemporada en la Fórmula 1. A lo largo de la jornada, el piloto de Alpine realizó 120 vueltas con un recorrido total de 649 kilómetros y terminó en la 6° posición, con un registro de 1:33.818, el mejor tiempo de la escudería francesa en toda la pretemporada. Su mejor vuelta la realizó con neumaticos C5, los más blandos de la categoría.

Con su tiempo, Colapinto superó a Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Alex Albon y Liam Lawson, rivales directos en este 2026. Al final del test, se realizó un simulacro de largada, propuesto por la Fórmula 1.

Fue un test sin sobresaltos, a pesar de un fuerte bloque y leve salida de pista. Colapinto recolectó experiencia y Alpine terminó satisfecho por la actuación del argentino en estas sesiones de entrenamiento.

El más rápido del día fue Kimi Antonelli (Mercedes), que logró 1:32.803, el mejor tiempo hasta ahora de toda la pretemporada. 16 pilotos dijeron presente este jueves en Bahréin. El viernes finalizará la segunda semana de test en el Circuito de Sakhir. Pierre Gasly tendrá toda la jornada completa mientras que Colapinto no tendrá acción.

El próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1 será el comienzo de la temporada 2026 en el Gran Premio de Australia, que se disputará desde el 6 al 8 de marzo.