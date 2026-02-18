Cristian Medina rescindió su contrato con Estudiantes y será refuerzo de Botafogo

Cristian Medina llegó a Estudiantes en enero de 2025, a través de una operación inusual en el fútbol argentino. El grupo empresario Foster ejecutó la cláusula de rescisión de 15 millones de dólares que tenía en Boca y el jugador desembarcó en el Pincha, a pesar de su deseo de marcharse al fútbol europeo.

El negocio le salió redondo a Juan Sebastián Verón: solo tuvo que pagarle el sueldo (elevado, está claro) y el volante estuvo un año a disposición de Eduardo Domínguez. Medina fue, sin dudas, una de las máximas figuras de Estudiantes y del fútbol argentino, y consiguió dos títulos: el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones 2025.

A pesar de no haber marcado goles en los 48 partidos que disputó, fue una pieza clave del equipo campeón y dejará un gran recuerdo en La Plata. Su último partido fue el empate en el clásico ante Gimnasia, antes de concretarse su salida del club.

Ahora, será refuerzo de Botafogo, el equipo dirigido por Martín Anselmi, que se encuentra en la fase 2 de la Copa Libertadores, tras un muy flojo arranque en el fútbol local.

El jugador se marchará del Pincha dejando un mínimo resarcimiento económico por rescindir su contrato de cinco años (le quedaban cuatro), algo que estaba establecido desde su arribo el año pasado. Estudiantes no se quedará con ningún porcentaje de una futura venta.

Verón y Domínguez pretendían que se quede hasta mitad de año, pero la representación del jugador terminó por ceder ante la oferta que Botafogo le hizo llegar al grupo Foster. El volante, de 23 años, tendrá su primer paso en el exterior tras un gran año en el Pincha.