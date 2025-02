Bombazo en Boca: Gago dirigiría su último partido ante Rosario Central

El Consejo de Fútbol de Boca decidió que el entrenador, Fernando Gago, dirija ante Rosario Central por el torneo Apertura tras la eliminación de la Copa Libertadores por penales frente a Alianza Lima. El DT tendría los días contados en el club de La Ribera.

El técnico dirigirá́ la formación que el viernes enfrentará a Rosario Central, en La Bombonera, a las 20, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2025. Sin embargo, según informó Olé, «Boca decidió terminar el ciclo de Fernando Gago».

Pintita se reunió́ con el presidente Juan Román Riquelme, a quién le aseguró que se siente «entero y con fuerzas» para continuar dirigiendo al Xeneize, por lo que recibió́ el respaldo a su continuidad, pero tendría los días contados en Boca.

Previamente, el mandatario azul y oro estuvo reunido con Marcelo Delgado y Alfredo Cascini. Allí evaluó́ lo que ocurrió en lanoche de copa, cuando los de La Ribera, que le ganaron a Alianza de Lima 2 a 1, cayeron en la serie de penales y quedaron eliminados de la Libertadores y Sudamericana.

Ante esto, solo le resta jugar el Mundial de Clubes, que se realizará desde el 14 de junio al 13 de julio en los Estados Unidos.

En el conclave que el exmediocampista con paso por el Real Madrid mantuvo con Riquelme, se le aclaró al entrenador que su continuidad estará supeditada al rendimiento y resultado que obtenga el equipo en el torneo local, por lo que estará en evaluación permanente. La primera prueba será este viernes.

Asimismo, el Consejo de Fútbol evaluó las alternativas en caso de un despido del DT, ya que Gago tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2026, por lo que, si los resultados no lo acompañan, la dirigencia espera que sea el entrenador quien presente su dimisión al cargo. No obstante, desde el seno del cuerpo técnico de Pintita no evaluaron esa opción.

Si los malos resultados continúan, la dirigencia boquense tiene como opción en primer término otorgarle el cargo a Mariano Herrón, hasta buscar un entrenador definitivo, y en la lista aparece el exSan Lorenzo de Almagro, Rubén Darío Insúa, actual entrenador de Barracas Central.

Con información de Noticias Argentinas