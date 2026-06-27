Bombazo: Iker Muniain será el nuevo director técnico de San Lorenzo

San Lorenzo ya tiene nuevo técnico. Tras la salida sorpresiva de Gustavo Álvarez en el arranque de la pretemporada, el Ciclón cerró la llegada de Iker Muniain. El ex futbolista del Cuervo tendrá su segunda experiencia como DT.

Tras retirarse con el club de Boedo a mediados de 2025, el vasco comenzó esta nueva etapa en el banco en el CD Derio, equipo español de la quinta categoría, donde estuvo cerca de lograr el ascenso. Por este buen desempeño, fue contratado por Salamanca, que juega en la cuarta división de este país.

Luego de aceptar la propuesta hace unos días, llegó el llamado de San Lorenzo y no dudó en regresar a Argentina. La desvinculación no fue un problema, ya que había una clausula de salida en caso de un interés del Ciclón.

El Vasco tuvo un buen paso como futbolista y agarrará las riendas del club en un momento difícil.

La primera opción para la dirigencia comandada por Culotta fue Ramón Díaz, quien rechazó la propuesta. Luego, en la lista estaban los nombres de Rubén Darío Insua y Néstor Gorosito, pero finalmente cerraron la llegada del español por las ganas que mostró de dirigir en una situación delicada para el ciclón.

A pesar de no tener tanto recorrido, las buenas son que ya conoce al plantel y tiene una buena relación con los referentes actuales. El entrenador de 33 años viajará esta semana al país y se hará cargo de San Lorenzo. Los grandes objetivos del semestre serán el torneo Apertura y la Copa Argentina, donde deberá enfrentar a Deportivo Riestra en 16avos de final.

Tras su ida y retiro en San Lorenzo, Muniain siempre se mostró agradecido con el azulgrana y lo describió como «un club adictivo. Una vez que te metes aquí y lo conoces, no lo puedes soltar más».