Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania: «Hablé con él y es la mejor decisión»

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en el AT&T Stadium de Dallas en la previa al duelo ante Jordania. (Foto: @Argentina)

En la previa del duelo ante Jordania este sábado desde las 23 por la tercera fecha del grupo J, Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi no será titular y adelantó que realizará varias modificaciones en el equipo. Luego de asegurar el primer puesto de la zona, el entrenador explicó que aprovechará el encuentro para darles oportunidades a jugadores que todavía no sumaron minutos en el torneo.

Desde el AT&T Stadium de Dallas, el técnico evitó confirmar la formación pero sí dio una definición contundente sobre el capitán: «Leo va a arrancar después. El equipo lo tengo confirmado pero lo vamos a decir mañana», sostuvo en conferencia de prensa.

Scaloni explicó que la decisión está vinculada con el rendimiento del plantel y con la necesidad de observar variantes de cara a la fase eliminatoria. «Los chicos que mañana van a jugar por primera vez lo merecen. Gran mérito de lo que se ha hecho es por esos chicos que cuando no juegan son los primeros en ir a entrenar al otro día», destacó.

Además, profundizó sobre la importancia del partido para evaluar a quienes tuvieron menos participación hasta el momento. «Se abrió un panorama bueno para los chicos que no sumaron minutos para saber en qué condición están y si se puede contar con ellos. Estoy convencido de que sí, pero una cosa es pensarlo y otra verlo cuando juegan», expresó.

En la misma línea, remarcó que darle oportunidades forma parte de una idea que sostiene desde hace tiempo. «Apenas tenga chances de darles oportunidades se las doy porque se lo merecen. Son grandes jugadores y mi anhelo como entrenador es que el equipo juegue de la misma manera, aunque sean diferentes jugadores», señaló.

El entrenador también dejó en claro que el equipo no cambiará la mentalidad pese a tener la clasificación asegurada. «Jugar con esta camiseta da igual el momento. Implica salir a jugar, hacerlo bien e intentar ganar todos los partidos. Estamos igual que el primer día, con ganas de ver a los chicos y analizar al rival», afirmó.

Sobre Jordania, pidió no relajarse y destacó algunas fortalezas del rival. «Es una buena selección. Argelia se lo dio vuelta sobre el final con dos goles de pelota parada y con Austria pasó algo parecido, se decidió por jugadas aisladas. Tenemos nuestras armas y cambiaremos algún matiz porque no son los mismos jugadores, pero con la misma intención de someter al rival a través del balón», analizó.

Y agregó: «Hay que contrarrestar sus contras porque son muy buenos con los tres jugadores de arriba, son rápidos, y ese va a ser un poco el plan del partido».

Por último, evitó especular con el posible rival de los 16avos de final, instancia en la que Argentina enfrentará al segundo clasificado del grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. “Elegir a quién prefiero sería una falta de respeto”, concluyó.