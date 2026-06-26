River está muy cerca de reforzarse con Borré: negociaciones avanzadas con Inter para comprar su ficha

Rafael Santos Borré, centrodelantero de Inter de Porto Alegre, está muy cerca de regresar a River a sus 30 años.

Una de las principales falencias de River en la primera mitad del año fue la falta de gol y por eso la búsqueda de un centrodelantero se transformó en una prioridad para el mercado de pases, más aún teniendo en cuenta la situación física de Sebastián Driussi, que recién volvería a la actividad en las próximas semanas.

Por esa razón, y luego de negociar por distintas alternativas ofensivas, la dirigencia del Millonario está muy cerca de concretar el regreso de Rafael Santos Borré. El delantero colombiano de 30 años, que conquistó seis títulos en su etapa anterior en el club -incluida la histórica Copa Libertadores 2018 ante Boca-, aparece como el gran apuntado para reforzar el ataque.

Según informó el periodista especializado en mercado de pases Germán García Grova, River está ultimando detalles con Internacional de Porto Alegre para cerrar una operación cercana a los 2,5 millones de dólares por la ficha del futbolista.

En su ciclo anterior en Núñez, Borré vistió la camiseta entre 2017 y 2021, período en el que convirtió 50 goles en 139 partidos. Tras quedar libre emigró al Eintracht Frankfurt, luego pasó por Werder Bremen y finalmente recaló en Inter, donde actualmente suma ocho tantos en 27 encuentros disputados este año entre el Campeonato Gaúcho (5), la Copa do Brasil (1) y el Brasileirao (2).

A pesar de que Borré está cada vez más cerca de regresar a Núñez, la dirigencia también prepara una nueva oferta por Giovanni Simeone, que quiere regresar al Millonario. De todos modos, la negociación no aparece sencilla: Torino se mantiene firme en su postura de retener al atacante y no tendría intención de desprenderse de él fácilmente.