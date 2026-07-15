Brilló en Europa, compartió equipo con Messi y advirtió: «Ahora verán el pie izquierdo de Dios»

La previa del duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 tuvo absolutamente todos los condimentos: recuerdos, estadísticas, pronósticos y, fundamentalmente, chicanas verbales.

En ese juego de declaraciones no intervienen solo argentinos e ingleses. Fanáticos y referentes del fútbol mundial toman partido de tan prometedor duelo, opinando de cuestiones tácticas e intentando predecir qué ocurrirá hoy desde las 16 en Atlanta.

Quien recogió el guante, a raíz de algunas declaraciones ofensivas hacia el astro argentino Lionel Messi, fue el sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero estrella del fútbol mundial hasta hace algunos años, hoy devenido en comentarista deportivo.

⚽🇦🇷 "INGLATERRA YA VIO LA MANO DE DIOS, AHORA VA A VER LA ZURDA DE DIOS"



Zlatan Ibrahimovic, excompañero de Lionel Messi en Barcelona, palpitó el duelo que la Selección argentina afrontará frente a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial. El sueco recordó el icónico gol… pic.twitter.com/pQnp59mkWY — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) July 15, 2026

«Han visto la Mano de Dios. Ahora se encontrarán con el pie izquierdo de Dios», disparó el exjugador en diálogo con la prensa internacional, en alusión a la épica y recordada gesta de Diego Armando Maradona en México 86′ contra Inglaterra; episodio que hoy, según él, sumará una segunda zaga con el pie izquierdo del capitán argentino.

El gigante, exjugador compartió equipo con la Pulga en Barcelona, allá por 2009 y 2010, y gestó una relación por demás especial con el astro argentino. Por ello, aprovechando el uso del micrófono, el sueco no dudó en tomar partido por su amigo y sumar más pimienta a la previa de este histórico suceso mundial.