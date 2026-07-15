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Brilló en Europa, compartió equipo con Messi y advirtió: «Ahora verán el pie izquierdo de Dios»

El exdelantero salió en defensa de su amigo y calentó aún más la previa de Argentina e Inglaterra.

Redacción

Por Redacción

La previa del duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 tuvo absolutamente todos los condimentos: recuerdos, estadísticas, pronósticos y, fundamentalmente, chicanas verbales.

En ese juego de declaraciones no intervienen solo argentinos e ingleses. Fanáticos y referentes del fútbol mundial toman partido de tan prometedor duelo, opinando de cuestiones tácticas e intentando predecir qué ocurrirá hoy desde las 16 en Atlanta.

Quien recogió el guante, a raíz de algunas declaraciones ofensivas hacia el astro argentino Lionel Messi, fue el sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero estrella del fútbol mundial hasta hace algunos años, hoy devenido en comentarista deportivo.

«Han visto la Mano de Dios. Ahora se encontrarán con el pie izquierdo de Dios», disparó el exjugador en diálogo con la prensa internacional, en alusión a la épica y recordada gesta de Diego Armando Maradona en México 86′ contra Inglaterra; episodio que hoy, según él, sumará una segunda zaga con el pie izquierdo del capitán argentino.

El gigante, exjugador compartió equipo con la Pulga en Barcelona, allá por 2009 y 2010, y gestó una relación por demás especial con el astro argentino. Por ello, aprovechando el uso del micrófono, el sueco no dudó en tomar partido por su amigo y sumar más pimienta a la previa de este histórico suceso mundial.


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La previa del duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 tuvo absolutamente todos los condimentos: recuerdos, estadísticas, pronósticos y, fundamentalmente, chicanas verbales.

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