El quinto SAF de Neuquén toma forma: se inaugurará en los primeros meses del 2027

La construcción del quinto Salón de Actividades Físicas (SAF) en el oeste de la ciudad de Neuquén continúa avanzando. La obra ubicada entre las calles Arroyo Hualcupén y Rayén en el barrio Melipal ya muestra gran porcentaje de sus estructuras ejecutadas.

El intendente, Mariano Gaido, recorrió el futuro edificio que se sumará a la red de «mini ciudades deportivas» en distintos sectores de la capital como Confluencia, Parque Industrial, San Lorenzo y Z1.

SAF Melipal: cómo será la nueva «mini ciudad deportiva»

Con una inversión de $4.500 millones, el nuevo polideportivo cerrado de 1.500 metros cuadrados tendrá vestuario, calefacción, oficinas administrativas y salas para profesores. Además, se readecuarán las instalaciones existentes como la pista de patín y la cancha de fútbol.

Mariel Bruno, subsecretaria de Infraestructura, detalló que las obras de hormigón están al 30% de ejecución, mientras que las estructuras de las tribunas y las columnas están a punto de completarse.

A su vez, explicó que se están construyendo en talleres las estructuras metálicas que se colocarán sobre las columnas de hormigón. «Lo siguiente es el piso y, cuando tengamos terminado esto, la estructura metálica», precisó.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, remarcó «con esta mini ciudad deportiva vamos a tener mayor posibilidad para los jóvenes, adultos mayores y las personas con discapacidad«.

Por su parte, el intendente destacó que el centro albergará a 1.200 personas y aseguró que la obra estará finalizada «estimamos, para los primeros meses del año que viene».

Además, recordó los hechos de violencia en la zona años atrás y aseguró: «en esos lugares que había situaciones de conflicto y de violencia los hemos transformado en una ciudad que apuesta al deporte, a la cultura, a la vida sana».