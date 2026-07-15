Qué cambia con la nueva ordenanza de mascotas en Cipolletti: perros comunitarios, paseadores y sanciones

El Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó una actualización integral de la ordenanza que regula la tenencia responsable de animales en la ciudad. La reforma modifica la norma vigente desde 2016 y busca adecuarla a la realidad actual, incorporando nuevas herramientas para el control de la población animal, la protección de perros y gatos y la convivencia en los espacios públicos.

Entre los cambios más importantes, la ordenanza incorpora la figura de los animales comunitarios, regula por primera vez la actividad de los paseadores de perros y el funcionamiento de guarderías, crea un capítulo específico sobre campañas de educación y sensibilización, clasifica las infracciones y establece nuevas medidas para prevenir y sancionar el maltrato animal.

Perros comunitarios: una de las principales novedades de la ordenanza

Uno de los principales cambios es el reconocimiento de los animales comunitarios, definidos como aquellos perros y gatos que no tienen un hogar individualizado, pero viven al amparo, la crianza y la protección de distintas personas o de un barrio. La nueva normativa establece que estos animales no serán retirados de la vía pública y que el Municipio aplicará la estrategia TNR (atrapar, castrar y regresar), priorizando su atención en las campañas de esterilización.

La reforma también ratifica que la esterilización quirúrgica continuará siendo el método oficial para controlar la superpoblación de perros y gatos. El programa deberá seguir siendo gratuito, masivo, extendido a los barrios y sostenido durante todo el año, con el objetivo de alcanzar anualmente la castración del 10% de la población canina y felina de la ciudad. Además, la autoridad de aplicación podrá disponer del envío de un quirófano móvil cuando no existan espacios adecuados para realizar los operativos.

En materia de protección animal, la ordenanza amplía las prohibiciones vigentes. Quedan expresamente prohibidos la matanza y el maltrato de animales de compañía, el abandono en la vía pública, las agresiones físicas, mantener a los animales sin alimento, abrigo, higiene o atención veterinaria, las mutilaciones innecesarias, el envenenamiento, el comercio ilegal, la utilización de animales para prácticas de hechicería, como blanco de tiro o en espectáculos que impliquen sufrimiento o muerte, además de la práctica de zoofilia.

Además, la normativa establece un procedimiento para denunciar casos de matanza o maltrato animal. Las presentaciones deberán incluir, siempre que sea posible, la fecha y hora estimada de los hechos, la identificación y dirección de la persona denunciada, testigos, un relato de lo ocurrido y pruebas como fotografías o videos. La autoridad de aplicación dará intervención al Juzgado de Faltas y, si corresponde, también al Poder Judicial.

Ladridos, paseadores y criaderos: las nuevas obligaciones

La actualización incorpora nuevas responsabilidades para los tutores o guardadores de mascotas. Entre ellas, prohíbe el encadenamiento o la atadura permanente a un punto fijo como método habitual de sujeción, así como mantener a los animales en espacios inadecuados o totalmente expuestos a las inclemencias del clima. También establece que los responsables de perros que produzcan ladridos constantes por permanecer solos durante largos períodos o en condiciones inadecuadas deberán adoptar las medidas necesarias para mejorar su bienestar.

Por primera vez, la ordenanza regula la actividad de los paseadores de perros. La Municipalidad implementará un registro voluntario y quienes desarrollen esa tarea deberán utilizar las medidas de sujeción correspondientes, recoger las deposiciones de los animales y respetar un máximo de seis perros cuando cada uno pese 10 kilos o más, u ocho cuando el peso individual sea inferior.

La normativa también incorpora un capítulo específico para las guarderías. Ambos deberán contar con habilitación municipal, disponer de un médico veterinario responsable, cumplir con condiciones de higiene y bienestar animal y obtener un certificado de aptitud ambiental. En el caso de los criaderos, además, las hembras no podrán superar las dos pariciones y deberán ser castradas luego de la segunda o al cumplir dos años y medio de vida, lo que ocurra primero.

Otro de los capítulos incorporados prevé campañas permanentes de educación y sensibilización sobre tenencia responsable. La Municipalidad podrá desarrollarlas junto al Ministerio de Educación y la Coordinación Escolar Local en escuelas, organizaciones civiles y comisiones barriales mediante charlas, actividades, cartelería y materiales educativos.

Infracciones, denuncias y sanciones: cómo se aplicará la ordenanza

La ordenanza clasifica las infracciones en leves y graves. Entre las leves incluye la circulación de perros sin la sujeción adecuada, los ruidos molestos ocasionados por ladridos, no retirar las deposiciones de la vía pública y permitir que los animales saquen la cabeza por las rejas con riesgo para terceros. Entre las graves incorpora el abandono de animales, la venta ilegal, las peleas entre perros, las agresiones físicas, las mutilaciones sin intervención veterinaria, la falta de vacunación antirrábica y el transporte de perros en vehículos sin las medidas de seguridad exigidas. Las denuncias podrán realizarse a través de la Central de Reclamos Municipal 147.

Además, la norma dispone que las personas con denuncias o sanciones reiteradas por crueldad o maltrato animal podrán ser evaluadas por la Dirección de Zoonosis y Vectores para determinar su capacidad para tener animales. En caso de reincidencia, también podrán ser denunciadas ante el Tribunal de Faltas y quedar impedidas de realizar trámites municipales, como habilitaciones comerciales o la licencia de conducir, hasta regularizar su situación y cumplir con las sanciones previstas.