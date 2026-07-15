Lo condenaron a 10 meses de prisión efectiva a un hombre por seis robos y hurtos en Neuquén

Un hombre fue condenado a 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo por seis hechos de robo y hurto cometidos en vehículos estacionados en distintos sectores de la ciudad de Neuquén. La sentencia fue dictada tras un acuerdo pleno presentado por la fiscal del caso Soledad Rangone, en el que el acusado reconoció su responsabilidad por los hechos investigados.

La resolución fue adoptada durante una audiencia de procedimiento abreviado realizada este miércoles, en la que el juez de garantías Marco Lupica Cristo homologó el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa, luego de verificar que las víctimas habían sido notificadas.

La condena y la reincidencia

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó que Hugo Edgardo Alarcón fuera declarado responsable por los delitos de robo simple, robo simple en grado de tentativa y hurto simple en grado de tentativa, todos en concurso real entre sí.

Además, la representante del Ministerio Público Fiscal requirió que se declare la primera reincidencia del acusado, debido a que registraba una condena anterior que ya había sido agotada.

Por esa razón, la pena acordada debía cumplirse de manera efectiva. Finalmente, el magistrado aceptó los términos del acuerdo, declaró responsable a Alarcón por los delitos atribuidos, impuso la pena de 10 meses de prisión efectiva y estableció la primera reincidencia.

Los seis hechos investigados

Según la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal junto con la Policía provincial, los hechos ocurrieron entre el 29 de enero de 2024 y el 16 de abril de 2026 en diferentes puntos de la capital neuquina.

En cinco de los episodios, el condenado forzó vehículos estacionados para ingresar y apoderarse de distintos elementos. Entre los objetos sustraídos había mercadería, prendas de vestir, herramientas, un estéreo y otros bienes de valor.

De acuerdo con la acusación, en la mayoría de esos casos Alarcón fue advertido por personal policial, por operadores del sistema de monitoreo urbano o por testigos, situaciones que permitieron su demora y la recuperación de los elementos denunciados como robados.

El sexto episodio investigado consistió en la sustracción de objetos del interior de un automóvil que no presentaba signos de violencia. Ese hecho fue calificado por la fiscalía como hurto simple en grado de tentativa.

Con el reconocimiento de responsabilidad realizado durante la audiencia, la Justicia cerró el proceso mediante el acuerdo abreviado y dispuso el cumplimiento efectivo de la pena.