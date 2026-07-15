Franco Colapinto llegó a Spa, una cita clave para su futuro: «Es una de mis carreras favoritas»

La antesala del receso del verano en la Fórmula 1 suele tener mucho peso a la hora de cerrar el mercado de pases de pilotos de cara al próximo año.

Por ello, un buen desempeño en el Gran Premio de Bélgica este fin de semana, en lo que será la penúltima competencia antes del parate (ocurrirá luego de Hungría), podría darle el crédito faltante al argentino Franco Colapinto para asegurar su presencia en Alpine en 2027 (ver abajo).

El pilarense arribó hoy a Spa-Francorchamps, donde el domingo buscará sumar puntos por sexta vez en la temporada. Un circuito que, como sucede con la mayoría de los pilotos, genera una adrenalina y sensación especial.

“Estoy muy feliz de volver a Spa esta semana para una de mis carreras favoritas del calendario. Soy un gran fanático del circuito, que es rápido y emocionante de manejar en cualquier categoría”, expresó Franco.

We expected nothing less, Franco 😂🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇷 pic.twitter.com/Ya7rwSB3eT — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) July 15, 2026

“Las curvas de alta velocidad siempre requieren mucho compromiso y hay muchas zonas de sobrepaso, especialmente este año con autos que pueden seguirse mucho más de cerca. La gestión de la energía, como siempre, sumará un elemento interesante al fin de semana y vamos a trabajar duro durante la Práctica Libre para ajustar nuestra estrategia alrededor de este desafiante trazado”, señaló.

El Gran Premio de Bélgica devuelve a la F1 a su formato de carrera convencional tras el paso por Silverstone, sin la disputa de la prueba Sprint. Es decir: tres tandas libres, clasificación y la competencia central.

Los 7.004 metros de extensión hacen del trazado belga, inaugurado en 1950, uno de los más exigentes y desafiantes del calendario, pero también de los más aclamados por los pilotos; la combinación de velocidad y tecnicismo demanda el mayor grado de precisión conductivo.

Aunque también un duro examen para los nuevos reglajes técnicos de 2026. Especialmente, la administración de la energía eléctrica en los impulsores, como manifestó el argentino.

Bélgica será clave para el futuro

Según medios internacionales, las chances del pilarense son concretas y las negociaciones están avanzadas. Pero, para no dejar lugar a dudas, el volante argentino necesitará emular lo hecho semanas atrás en Silverstone y mantenerse firme en la lucha por los puntos.

Previo al GP británico, Steve Nielsen, director del team francés, se mostró hermético respecto al futuro del pilarense y su presencia en el team el próximo año. A lo que Colapinto respondió de inmediato, con una soberbia remontada de diez puestos en carrera y la mejor actuación de la escudería en competencia.

Por eso, la cita de Spa-Francorchamps puede ser el gancho para esa esperada rúbrica y el fin de las especulaciones. A juzgar por resultados, Colapinto cumplió las exigencias y respaldó la confianza que Flavio Briatore depositó en él en junio del año pasad en Emilia Romagna.