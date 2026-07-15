Qué se sabe sobre el estado del trabajador petrolero que cayó de una torre en un yacimiento de Catriel

El trabajador petrolero que cayó desde una torre de unos 20 metros mientras realizaba tareas en un yacimiento de Catriel continúa internado en estado crítico en la Clínica Pasteur de Neuquén. El accidente ocurrió el lunes por la noche en un equipo de perforación operado por la empresa Suren.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO a través de fuentes del Sindicato de Petroleros Privados, el joven fue intervenido quirúrgicamente poco después de ser trasladado a Neuquén. El trabajador permanece acompañado por sus familiares.

Accidente en Catriel: el trabajador petrolero continúa en estado crítico tras la caída

Las últimas novedades indican que el operario continúa en estado crítico debido a un compromiso neurológico severo, aunque no presenta fracturas como consecuencia de la caída. Su cuadro requiere monitoreo permanente.

De acuerdo con la información trascendida, una de las hipótesis que se analiza es que el accidente se habría producido por un error humano durante las tareas que se desarrollaban sobre la estructura. Hasta el momento no se conocieron mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho.

El trabajador fue trasladado de Catriel a Neuquén, donde fue intervenido quirúrgicamente.

El incidente ocurrió mientras el trabajador realizaba tareas en una torre de aproximadamente 20 metros de altura dentro de un yacimiento de Catriel.

Tras la caída se activaron los protocolos de seguridad. En primera instancia fue trasladado a una clínica local y luego fue derivado de urgencia a un centro asistencial de Neuquén para recibir atención especializada.