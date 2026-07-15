Comercio exterior en Neuquén y Río Negro: cómo participar de la segunda Jornada COMEX Norpatagónica

Con el impulso de las exportaciones récord en Neuquén y Río Negro, las empresas de la región buscan acelerar su inserción en el mercado internacional. El próximo jueves 13 de agosto de 2026, la ciudad de Neuquén será sede de la segunda edición de la Jornada COMEX Norpatagónica (JCN26), el encuentro de negocios y comercio exterior más importante de la Patagonia.

El foro, organizado de manera oficial por la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU), se desarrollará de 8:30 a 17:00 horas en las instalaciones del nuevo Centro de Convenciones Domuyo.

La relevancia de este espacio está ligada de forma directa al despegue exportador de la Norpatagonia. La provincia de Neuquén se consolidó como una de las plazas con mayor crecimiento comercial del país, tras registrar durante 2025 exportaciones por un valor superior a los US$ 6.300 millones (lo que representó un salto cercano al 30% interanual y la concentración del 50% de las ventas externas de toda la Patagonia). En este escenario, la facilitación de trámites, el desarrollo de infraestructura logística y las importaciones estratégicas de tecnología son urgencias clave para la competitividad regional.

Una agenda internacional: del desarrollo bioceánico al nuevo orden global

El encuentro contará con once bloques temáticos y la participación de más de quince especialistas del ámbito público, privado y corporativo. La apertura del cronograma estará a cargo de Natalia Muguerza, vicepresidenta de ADINEU, dando paso inmediato al panel sobre agenda pública y proyección 2027. En este primer espacio, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, junto a representantes del gobierno de Río Negro, expondrán la estrategia provincial para impulsar misiones comerciales y fortalecer la articulación público-privada.

El análisis del escenario geopolítico global y las oportunidades comerciales para las pymes de la región estará bajo la lupa del consultor y especialista Marcelo Elizondo.

Posteriormente, el debate se centrará en la infraestructura estratégica regional y las alternativas de los corredores bioceánicos. Participarán de este panel figuras clave de la logística local e internacional:

Fernando Montero (CEO de Zona Franca Zapala).



(CEO de Zona Franca Zapala). Natalia Muguerza (Socia gerente del Depósito Fiscal y Aduanero de Neuquén).



(Socia gerente del Depósito Fiscal y Aduanero de Neuquén). Cristian Oscar López (Gerente general de Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte).



(Gerente general de Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte). Juan Pablo Santibañez (Gerente general de Puerto San Vicente, Chile).



(Gerente general de Puerto San Vicente, Chile). Michael Spoerer Price (Gerente general de DP World Lirquén, Chile).



Regulaciones, costos logísticos y la voz de los exportadores de la región

Durante la tarde, la JCN26 abordará de forma práctica las herramientas aduaneras, cambiarias e impositivas necesarias para optimizar las operaciones de comercio exterior. El consultor Carlos Soto actualizará al auditorio sobre el régimen impositivo vigente, seguido por una mesa de actualización normativa bancaria y el análisis de la facilitación digital de trámites con Alberto Dotto (Presidente de OIR SA).

Otro de los platos fuertes del programa será la conferencia de Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), quien invitará a reflexionar sobre los cambios estructurales que necesita el país para ampliar y diversificar su base exportadora de manera sostenible.

La jornada completará su visión operativa con una mesa dedicada a los fletes, tiempos y la estructura de costos logísticos en la que intervendrán Carlos Pacheco (Director de Padwor) y Hernán Gimeno (Apoderado de NC Supplies). El cierre de las actividades pondrá en valor la experiencia real de las empresas locales, bajo las ponencias de Lourdes Raimondo (Presidenta de Trevisur) y Matías Amezqueta (Coordinador de Comercio Exterior en GD Energy Products).

Declarada de Interés Académico e Institucional

La importancia estratégica de este foro para formar y retener el talento técnico regional ha sido respaldada de manera formal por las principales casas de altos estudios de la zona.

Por un lado, la Universidad Patagonia Argentina declaró formalmente la jornada de Interés Académico a través de la Resolución N.º 0019/2026-R-UPA. Por el otro, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) emitió la Disposición AVVM N.º 1301 para declararla de Interés Institucional, ponderando su valor como espacio de extensión y transferencia de conocimientos para las empresas y profesionales norpatagónicos.

Guía rápida: cómo inscribirse para participar de la Jornada COMEX Norpatagónica

¿Cuándo es?: El próximo jueves 13 de agosto de 2026 , desde las 8:30 hasta las 17:00 horas.





El próximo , desde las 8:30 hasta las 17:00 horas. ¿Dónde?: En las instalaciones del Centro de Convenciones Domuyo , ubicado en Neuquén capital.





En las instalaciones del , ubicado en Neuquén capital. ¿A quién está dirigido?: Empresarios, despachantes, directivos, profesionales, pymes agroalimentarias, industriales y del sector energético regional.





Empresarios, despachantes, directivos, profesionales, pymes agroalimentarias, industriales y del sector energético regional. ¿Cómo registrarse?: Los cupos presenciales son limitados y el evento cuenta con entrada paga (con importantes beneficios para socios de las instituciones convocantes). Las preinscripciones digitales se gestionan de manera directa completando el formulario en la web oficial de ADINEU: https://adineu.org/jornada-comexnp/.

Descargá acá el programa completo de la Jornada Comex