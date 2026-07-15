Monotributo: cuáles son los nuevos límites de facturación mensual, categoría por categoría

Los contribuyentes adheridos al Monotributo se preparan para una nueva actualización de escalas que entrará en vigencia en agosto, luego de conocerse el dato de inflación de junio y la suba de valores considerando el resto del año.

La recategorización semestral ajustará los límites de facturación y las cuotas mensuales según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La nueva tabla definitiva será oficializada por ARCA una vez concluido el proceso de actualización. Hasta entonces, los valores difundidos corresponden a estimaciones elaboradas en función de la inflación acumulada del semestre y sirven como referencia para anticipar los cambios que regirán desde agosto.

Los contribuyentes deberán revisar su nivel de facturación de los últimos doce meses para determinar si corresponde permanecer en la misma categoría o realizar una recategorización. El trámite se efectúa dos veces al año y es obligatorio cuando los parámetros superan o quedan por debajo de los límites vigentes.

Los nuevos límites de facturación, categoría por categoría

La actualización surge de la aplicación del mecanismo de ajuste semestral incorporado por ley, que toma como referencia la inflación acumulada durante los seis meses previos. Además de los ingresos brutos, también se modifican otros parámetros como alquileres devengados, consumo energético y montos de las cuotas mensuales.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por especialistas tributarios, la categoría A pasará a admitir ingresos brutos anuales de hasta $12.009.410,45. Esto equivale a una facturación promedio mensual de aproximadamente $1.000.784 sin superar el tope establecido para la categoría más baja del régimen.

La categoría B tendrá un límite anual cercano a $17,6 millones, lo que representa una facturación mensual promedio de alrededor de $1,47 millones. En tanto, la categoría C permitirá ingresos anuales cercanos a $24,7 millones, equivalentes a unos $2,06 millones por mes.

Categorias intermedias

En este sector, los topes continuarán creciendo de manera escalonada. La categoría D se ubicará por encima de los $30 millones anuales, mientras que las categorías E, F y G permitirán niveles de facturación cada vez más elevados para pequeños contribuyentes y comercios.

Entre las categorías superiores, la H podría alcanzar un límite cercano a los $82,1 millones anuales. Esto implica una facturación promedio mensual de aproximadamente $6,8 millones sin necesidad de pasar al régimen general.

Por su parte, la categoría J tendría un tope estimado de $105,3 millones anuales, mientras que la categoría K, la más alta del Monotributo, superaría los $126 millones por año, con un promedio mensual superior a los $10,5 millones.

Con información de Infobae