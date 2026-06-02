¡Buenas noticias! Lionel Scaloni recupera dos piezas claves pensando en el debut mundialista

Dos esperadas y por demás valiosas recuperaciones para la Selección Argentina de Fútbol, con vistas al debut en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El cuerpo médico argentino confirmó esta tarde que Cristian Romero y Julián Álvarez se recuperaron de sus respectivas lesiones y ya están a las órdenes de Lionel Scaloni, con vistas al debut ante Argelia el próximo martes 16 del corriente en Kansas.

Tanto Cuti (dejó atrás una lesión en su rodilla que le llevó 50 días de recuperación) como la Araña (padeció esguince de tobillo) se entrenaron con normalidad, aunque ambos no serían tenidos en cuenta para los próximos amistosos ante Honduras e Islandia.

El pálpito de Scaloni para el Mundial

El primero de los choques será el próximo sábado ante los centroamericanos a las 21 en Texas, mientras que el martes siguiente será el turno de enfrentar a los europeos desde las 22 en Alabama, una semana antes del estreno mundialista.

Con una enfermería todavía activa, Scaloni optaría por un mix entre habituales titulares y suplentes. Aunque muchos de esos que vienen tocados y que están próximos a recibir el alta, podrían sumar algunos minutos en dichos amistosos.