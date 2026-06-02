El pálpito de Lionel Scaloni para el Mundial 2026: «Argentina siempre es protagonista»

Cuando habla de su profesión y de la Selección Argentina, Lionel Scaloni muestra su costado más emocional. El entrenador campeón del mundo lo vive con mucha pasión y así lo transmite en cada palabra.

El DT le dio una extensa al Diario Olé en la que habló a corazón abierto de sus sensaciones previas a empezar la defensa del título mundialista.

«Cada vez que Argentina va a jugar un Mundial, siempre es protagonista. Después la pelota puede entrar o no. El tema es saber a lo que vamos, saber respetar nuestra tradición, respetar nuestra cultura y después la cancha dirá lo que tenga que decir», aseguró el técnico.

🇦🇷🏆 "ARGENTINA SIEMPRE QUE VA A JUGAR UN MUNDIAL ES PROTAGONISTA", LIONEL SCALONI A SOLAS CON OLÉ



▶️ El entrenador de la Selección Argentina habló a solas con Olé en la previa al Mundial 2026 y reflexionó sobre el rol que tendrán los campeones del mundo en esta cita mundialista… pic.twitter.com/0O5BmL1lXq — Diario Olé (@DiarioOle) June 2, 2026

En ese aspecto, lo comparó con la selección del Mundial de Alemania 2006 de la que formó parte como jugador. «En 2006, la expectativa era enorme, un equipazo, y no se consiguió el objetivo, pero para mí fue una selección increíble, que marcó una época, que jugó bien. Después no se ganó, pero no pasa nada», repasó el pujatense.

Para Scaloni, esta nueva copa tiene muchos candidatos y nombró a nueve además de la Albiceleste: «España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos, Croacia. No sé si no me quedé corto. Argentina va a estar. No sé si va a ganar, pero esos diez o doce van a pelear e intentar llegar a la final», analizó.

🇦🇷🏆 "LOS QUE ESTÁN EN LA LISTA ES PORQUE HAN DEMOSTRADO QUERER ESTAR"



▶️ El entrenador de la Selección Argentina habló a solas con Olé en la previa al Mundial 2026, explicó cómo tomó las decisiones para la lista y se refirió a la ausencia de Di María y próximamente a la de… pic.twitter.com/g18nmlr64f — Diario Olé (@DiarioOle) June 2, 2026

El DT también se refirió a todo lo que sufrió la Selección hasta concretar el ansiado título en Qatar. «No sólo basta con jugar bien y ser protagonistas, se te tienen que dar un montón de factores para que el camino se te allane. Nosotros creo que, de las últimas selecciones que ganaron, fuimos una de las que más piedras tuvo en el camino. Porque perdimos el primer partido, porque nos empataron en el último minuto contra Holanda y fuimos a penales. Con Francia ganábamos 2-0 jugando bien y nos empataron», detalló.

Scaloni también elogió la figura de Lionel Messi como referente y capitán. «Él se desvive por la Selección, va a jugar hasta cuando él quiera«, valoró.

Para concluir, el entrenador le dio un mensaje a los hinchas: «Vamos a dar el máximo, este equipo está capacitado para afrontar el desafío. Más allá de que, como siempre decimos, la pelota después puede entrar o no entrar, vamos a intentar que ellos se sientan identificados. Como siempre decimos, que cada jugador que salga a la cancha sea uno más de ellos. Eso es lo que garantizamos. Y después, a partir de ahí, si entra la pelota, mejor».