La formación que piensa Scaloni para el amistoso de la Selección Argentina contra Honduras

Antes del debut en el Mundial 2026 ante Argelia del martes 16 de junio, la Selección Argentina afrontará dos amistosos a modo de preparativo contra Honduras e Islandia.

El primero será el próximo sábado ante los centroamericanos a las 21 en Texas y el martes siguiente será el turno de enfrentar a los europeos desde las 22 en Alabama, una semana antes del estreno mundialista.

Con varios jugadores entre algodones, Lionel Scaloni pondrá un once que mezclará a algunos que se proyectan como titulares en el Mundial con otros que arrancarían como suplentes.

Gerónimo Rulli sería el arquero titular ante la fractura que sufrió Dibu Martínez en uno de sus dedos. La idea es cuidarlo para el debut y contra Islandia podría alternar con Juan Musso.

Como Nahuel Molina y Gonzalo Montiel aún se recuperan de sus desgarros, el lateral derecho será Nicolás Capaldo. También podría sumar minutos Agustín Giay, el otro convocado para esta gira. Si alguno de los campeones del mundo es dado de baja, subirán a uno de los relevos.

Cuti Romero ya entrena con normalidad pero lo guardarán para el debut. Lo mismo pasa con Julián Álvarez. Por eso jugarán Lisandro y Lautaro Martínez.

Lionel Messi también descansará al arrastar una sobrecarga. Podría tener rodaje ante Islandia. El mediocampo será el que terminó como titular en el Mundial de Qatar 2022.

Por lo tanto, la formación que piensa el DT contra Honduras es con: Rulli; Capaldo, Otamendi, Lisandro Martínez, Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul; Thiago Almada, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez.